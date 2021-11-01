Doğum günü kutlamasında mum yandığı sırada başından aşağı un dökülen Noyan Demirli, bir anda alevler içinde kaldı. Demirli ve bir arkadaşının alev aldığı anlar, kameraya yansıdı.

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde, mayıs ayında, Noyan Demirli'nin 24'üncü yaş gününü kutlamak isteyen arkadaşları, pasta alarak Kozyatağı'ındaki Füruzan Toprak Parkı'nda beklemeye başladı.

Arkadaşlarının yanına gelen Demirli, pastalı sürpriz ile karşılaştı.

Demirli’nin bir arkadaşı mumları yakarken, başka bir arkadaşı da şaka amaçlı Demirli’nin başından aşağı un döktü.

Mumun ateşi unla temas edince, Demirli ile ona yumurta atmak için yanında bekleyen T.P.’nin üzeri alev aldı.

Alevler içinde kalan Demirli, kendi imkanlarıyla söndürmeyi başardı.

T.P. olay sonrasında herhangi bir yara almazken, kolları ve bacakları yanan Demirli, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

“YÜZÜME KADAR ALEV ÇIKTI”

Demirli, yaşadıklarını şu ifadeler ile anlattı:

“Bana un, yumurta şakası yapmak istemişler. 'İyi ki doğdun Noyan' diye tempo tutmaya başladılar. Sonrasında bir anda ben pastayı üfleyecekken bizim bir abimiz o sırada pastanın mumunu yakıp, unu da bir abim kafamdan aşağı boşalttı.

Kadıköy’de, doğum gününde yapılan unlu şaka yüzünden vücudu yandı VİDEO



Sonrasında bir anda ateş parladı, ateş parlayınca ben komple alev aldım. Bana burada yumurta atmaya çalışan bir arkadaşım da komple alev aldı. Onun altında kot vardı ona bir şey olmadı ama benim altımda şort olduğu için bayağı bir yandım. Burada kendim yuvarlandım. Yeşilliklerde yaklaşık bir 10 saniye yandım. Yüzüme kadar alev çıktı ama kapüşonlu olduğu için yüzüm çok yanmadı, fakat sakallarım yanmıştı.





“KOL VE BACAĞIM ÇOK SU TOPLAMIŞTI”

Kolum ve bacağım kıpkırmızı durumdaydı ve hastaneye gittik. Hastanede kırmızı alana aldılar. Müşahede altında kalmam gerektiğini söylediler 24 saat. Çünkü burun deliklerime kadar girmiş ve nefes darlığı çekebilirim diye tedbir amaçlı hastanede kalmam gerektiğini söylediler. Daha sonrasında hastanede kaldım. Sabahında kendi isteğimle imza atıp, hastaneden çıktım. Kol ve bacağım çok su toplamıştı. Hastanede krem sürdüler. Onun dışında da oksijen verdiler. Sonrasında yanık kremi kullandım. Başka bir tedavi görmedim.

“ONLARIN BİR SUÇU YOK”

Onların bir suçu yok, onlar bunu bilemez. Bunu hiçbirimiz bilmiyorduk. Biz sonrasında unun içerisinde başka bir madde mi vardı, açık un muydu ona da baktık yani kapalı direkt marketten almışlar.”

“HİÇ KİMSE HAREKET EDEMEDİ”

Olay günü Demirli'nin yandığı anları cep telefonuyla kaydeden Tuğberk Çoruhlu ise, şu ifadeleri kullandı:

“Bir anda unu dökerlerken havada bir yoğunluğu olunca unun, aleve tutunca parlıyormuş sonra böyle bir şey oldu. Gözümüzün önünde hiç kimse hareket edemedi. Herkes kilitlendi kaldı. Biz de şok olduk tabii. Hemen söndürmeye çalıştık. 2 arkadaşımız da parladı ve bir anda alev alev koşuşturdular.”





“UN, NİŞASTA, ŞEKER YANICI ÖZELLİK GÖSTERİR”

Gıda Mühendisi Batuhan İnanlar, unlu kutlama konusunda uyarıda bulunarak şu sözleri kullandı:

“Karbonhidrat dediğimiz şeyler aslında içerisinde karbon bulunduran bileşenlerdir ve karbon bulunduran bütün bileşenler yanıcıdır. Gıda olarak bahsediyorum undur, şekerdir, nişastadır bunlar yanıcı özellik gösterirler.

“TANECİKLİ İSE YANMA İŞLEMİ DAHA HIZLI GERÇEKLEŞİR”

Eğer ki bu tanecikli ise bu yanma işlemi daha hızlı gerçekleştirilir. Karbonlar birbirleri arasında bir bağ kurarlar ve yüksek ısıya maruz kaldığında oksijen ile bağlanarak karbondioksit açığa çıkarırlar. Bizim bu videoda gördüğümüz şey aslında tanecik olarak yanan pastanın üzerine unu döktüğümüz zaman daha fazla temas yüzey alanı olacaktır. Bu da yüzey alanının artması ile beraber çok hızlı yanma reaksiyonuna sebep olacak bu da patlamaya yol açacaktır. Hatta size şunu söyleyebilirim; Unu tanecik olarak ateşin üzerine dökerseniz kömürün tozunu döktüğünüz zamana göre 35 kat daha yanıcı olabilmekte. Bu yüzden un, şeker, nişasta gibi tanecikli şeyleri ateşin üzerine doğrudan dökmemeniz gerekiyor ki böyle durumlarla karşılaşmayalım.”



