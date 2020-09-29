Kadıköy'de dolu nedeniyle kuşlar öldü

Etkili yağış karşısında çaresiz kalan kuşların görüntüsü yürek burktu.

İstanbul'da şiddetli yağış ve dolu etkisini gösterdi.

Kadıköy'de vatandaşlar, olumsuz hava koşulları nedeniyle zor anlar yaşadı.

Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle birçok nokta beyaza bürünürken, çok sayıda kuşun öldüğü görüldü.

YÜREK BURKAN GÖRÜNTÜLER

Belediye ekipleri, parktaki ölü kuşları poşetlere koyarak topladı.

Çok sayıda kuşun da yağmur ve doludan ıslanarak etkilendiği anlar kayda geçti.

İstanbul'da okur kamerasından dolu anları ViDEO