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    Kadıköy'de dolu nedeniyle kuşlar öldü

    Etkili yağış karşısında çaresiz kalan kuşların görüntüsü yürek burktu.
    • DHA
    • 29.09.2020 - 17:26
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    Kadıköy'de dolu nedeniyle kuşlar öldü

    İstanbul'da şiddetli yağış ve dolu etkisini gösterdi.

    Kadıköy'de vatandaşlar, olumsuz hava koşulları nedeniyle zor anlar yaşadı.

    Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle birçok nokta beyaza bürünürken, çok sayıda kuşun öldüğü görüldü.

    YÜREK BURKAN GÖRÜNTÜLER

    Belediye ekipleri, parktaki ölü kuşları poşetlere koyarak topladı.

    Çok sayıda kuşun da yağmur ve doludan ıslanarak etkilendiği anlar kayda geçti.

    Kadıköy de dolu nedeniyle kuşlar öldü #1

    Kadıköy de dolu nedeniyle kuşlar öldü #2

    Kadıköy de dolu nedeniyle kuşlar öldü #3

    İstanbul'da okur kamerasından dolu anları ViDEO

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    Kadıköy de dolu nedeniyle kuşlar öldü #5

    Kadıköy de dolu nedeniyle kuşlar öldü #6

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