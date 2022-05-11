Kadıköy’de, E-5’te indirilen yolcuya motosiklet çarptı

Trafiğe girmemek için güzergahını değiştiren minibüs sürücüsü, yolcuyu E-5 yan yolda indirince kaza kaçınılmaz oldu. Seyir halindeki bir motosiklet, yolcuya çarptı.

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde, seyir halinde olan Gebze-Harem minibüsünde, sürücü yan yola girmemek için güzergahını değiştirip E-5’ten devam etti.

Saat 09.30 sıralarında Göztepe Köprüsü mevkisine geldiğinde sürücü, yolcusunu E-5’e indirdi. O sırada emniyet şeridinden gelmekte olan bir motosiklet sürücüsü, indirilen yolcuya çarptı.

İHA’nın haberine göre; yolcu, çarpmanın etkisiyle yolcu bariyerlere savruldu. Motosiklet sürücüsü de kaza sonucunda yaralandı.

Yolcu, minibüs sürücüsü tarafından hastaneye kaldırılırken, olay yerine ihbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

“Geldi E-5'in tam ortasına emniyet şeridine yolcu indirdi”

Motosiklet sürücünün arkadaşı Erhan Korkut kaza hakkında, şu açıklamalarda bulundu:

“Minibüsçü kendi güzergahında yolcu indirmedi. Yolcu indirme yeri yan yoldur. Ama minibüsçü geldi, E-5'in tam ortasına emniyet şeridine yolcu indirdi. Gelen motosikletli arkadaş da ona çarptı. Minibüs şoförü yaralı yolcuyu götürdü. Motosikletli arkadaşımızı da hastaneye kaldırdık. Bunun cezasız kalmamasını istiyorum.

“Arkadaşımız burada bariyerlerde ölebilirdi”

Minibüs şoförünün kesinlikle gözaltına alınıp gerekenin neyse yapılmasını istiyorum. Çünkü arkadaşımızın hayatını tehlikeye attı. Arkadaşımız burada bariyerlerde ölebilirdi. Çünkü motor kazasında biz kendimiz kaza yaptığımız zaman kaporta biziz. Ama araba sonuçta bir 4 tekerlek üzerinde gidiyor. Biz 2 teker üzerinde gidiyoruz. Böyle olmaması lazım.”