Kadıköy'de elektrikli sobayı deviren kedi yangına neden oldu

Kadıköy'de elektrikli sobayı deviren kedi yangına neden oldu

Kadıköy'de 8 katlı bir binanın ikinci katındaki evde bulunan kedinin elektrikli sobayı devirmesi sonucu yangın çıktı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Bayar Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı binanın ikinci katında meydana gelen olayda, evde bulunan kedi, çocuk odasında yanan elektrikli sobayı devirdi.

Ardından odadaki eşyalar bir anda alev aldı. O sırada içeride kızına banyo yaptıran Tuğçe Tezcan, yangını fark edince durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Tezcan, kızı ve apartman sakinleri binayı tahliye etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. 4 apartman sakini ise dumandan etkilendi.

Kadıköy'de elektrikli sobayı deviren kedi yangına neden oldu VİDEO

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KEDİ KURTARILDI

Bina sakinleri olay yerine gelen ambulanslarda tedavi altına alındı. Yangın, çıkan dairede bulunan 4 aylık 'Koko' isimli kedi ise Kadıköy Devriye Ekipler Amirliği'nde görevli Komiser Yardımcısı tarafından kurtarıldı.

Dumandan etkilenen kediye su verilirken yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

"KIZIMI YIKIYORDUM"

Daire sakini Tuğçe Tezcan, "Odada elektrikli soba vardı, kedi devirmiş. Biz de içerideydik. Yetişene kadar alev aldı. Ben iyiyim, iyiyiz şu an. Küçük kızımı yıkıyordum." dedi.















