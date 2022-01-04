Eşiyle tartışan kadın cinnet getirdi. Kocasını bıçaklayan kadın daha sonra apartmanın girişinde kızını rehin aldı. Yaralanan koca hastaneye kaldırılırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İstanbul’un Kadıköy ilçesi Caferağa Mahallesi’nde yaşayan kadın, eşiyle tartışınca cinnet getirdi.

Kocasını bıçaklayan kadın daha sonra apartmanın girişinde kızının boğazına bıçak dayayarak rehin aldı.

Mahalle sakinlerinin durumu 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

UZUN SÜRE İKNA EDİLEMEDİ

Emniyet ekiplerinin ikna çabaları başarısız olunca olay yerine polis özel harekat ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin uzun süren ikna çabalarının ardından teslim olan kadın gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Annesi tarafından rehin alınan kız çocuğu ise polis ekipleri tarafından güvenli bölgeye alındı.

Kadıköy’de eşini bıçaklayan kadın, kızını rehin aldı VİDEO



AĞIR YARALANDI

Cinnet getiren kadın gözaltına alındıktan sonra içeriye giren sağlık ekipleri, yaralı kocaya ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

Yaralı kocanın durumunun ağır olduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi.

Öte yandan geçtiğimiz cumartesi günü akşam saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayın ardından evdeki tüm bulgular araştırılırken, polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.