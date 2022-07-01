Eski sevgilisi Ç.G.'yi zorla evden çıkarıp kolundan sürükleyerek kaçırmaya çalışan M.T.'ye, çevredeki esnaf engel oldu.

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde, geçtiğimiz pazar günü saat 22.00 sıralarında, M.T. isimli bir şahıs, kendisinden ayrılan Ç.G. isimli kadının kaldığı eve gelerek ortalığı karıştırdı.

Hakaretler yağdırıp eve zarar veren M.T., evden ayrıldı. Salı günü tekrar bölgeye gelen M.T., sabah saatlerinde zorla eve girip darbettiği Ç.G.’yi dışarı çıkardı.

DHA’nın haberine göre; kolundan tuttuğu kadını yol boyunca sürükleyerek sokağın başında bekleyen taksiye zorla bindirmeye çalıştı.

Çevre esnafı yardıma koştu Ç.G.'nin yardım çığlıklarını duyan çevredeki esnaf yardıma koştu. Çevredekiler kadının taksiye bindirilmesine engel olarak polise haber verdi.

Bıçak ele geçirildi

Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli M.T.'yi gözaltına aldı.

Olay yerinde yapılan incelemede ise şüpheliye ait olduğu öğrenilen bir bıçak ele geçirildi.

Kadıköy'de eski sevgilisi kaçırmaya çalıştı, esnaf engel oldu ViDEO

“Kendi evladımız gibi saldırganın elinden aldık”

Esnaf Ali Osman Filiz, "Sabah saatlerinde dışarıdan yardım çığlıkları duydum. Genç bir kadının evinden zorla çıkarılarak, taksiye bindirilmek istenmesine şahit olduk. Diğer esnaf arkadaşlarla olaya müdahil olduk. Ben de 4 kız babasıyım, kendi evladımız gibi saldırganın elinden aldık. Polisler gelerek gözaltına aldı." dedi.

“Kadını kaçırmaya çalışmış, taksici de gitmemiş”

Esnaf Yalçın Yıldırım ise, "Kadının kolundan çekilerek zorla taksiye bindirilmek istendi. Çevredeki esnaflarda kadına yardımcı oldu. Adamın birkaç kez kadını darbetmeye çalışmış. Kadını kaçırmaya çalışmış, taksici de gitmemiş. Bütün esnaf kadına yardım etti." diye konuştu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T tutuklanarak cezaevine gönderildi.