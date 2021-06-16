Kadıköy’de ev ve iş yerleri sular altında kaldı, vatandaş tepki gösterdi

Etkili olan sağanak yağışın ardından ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Aynı olayın sık sık yaşandığını belirten vatandaşlar, yaşadıkları mağduriyete tepki gösterdi.

İstanbul’da etkili olan yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Kadıköy’de ev ve iş yerlerine dolan yağmur suları nedeni ile vatandaşlar mağdur oldu.

Birçok yol göle döndü.

19 Mayıs Mahallesi Cemil Akdoğan Sokak üzerinde bulunan binaların bodrum katları sular altında kaldı.

EŞYALAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve İSKİ ekipleri sevk edildi.

Kadıköy’de ev ve işyerleri sular altında kaldı, vatandaş tepki gösterdi VİDEO



VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Evlerdeki eşyalar sular altında kalınca kullanılamaz hale geldi.

Mahalle sakinleri yaşadıkları mağduriyete tepki gösterdi.

Çiçek Okay isimli bir mahalle sakini, gözyaşlarını tutamayarak yaşadıklarını şu sözler ile anlattı:

"Su bassa iyi, sel bastı. 4 seferdir böyle. Her seferinde arıyoruz. Yok yol göçük, yok bilmem nerede problem var. Kaç sefer kredi kartına borçlandık.





“ARIYORUZ GELMİYORLAR”

Eşim gidiyor tamir ettiriyor abim ile. Sonra tekrar. Arıyoruz dönmüyorlar. Arıyoruz gelmiyorlar. Eşyam, hiçbir şeyim kalmadı. Çocuklarım perişan oldu.





“İÇERİ GİRİYORUM LAĞIM KOKUYOR”

Ramazan ayından beri, 1 aydır böyle. Her şeyim mahvoldu. İçeri giriyorum lağım kokuyor. Temizliyorum kaç gündür çamaşır suyu ile. İki gün geçiyor tekrar. 4 seferdir ya 4 sefer. Tek tek yıkıyorum temizledim çocuklarım hasta olmasın, mikrop kapmasın diye. Başka yerde kaldık 1 ay. Her seferinde aynı şey.”





“KANALDA TIKANMA OLDUĞUNU SÖYLÜYORLAR”

İşyeri sahibi Hüseyin Akçıl, “Bodrum katı su bastı. Kanalda tıkanma olduğunu söylüyorlar. Yağmur da yağınca birkaç tane binanın da bodrum katına su bastı.” ifadelerini kullandı.