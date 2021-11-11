Kadıköy'de evsiz yaşayan kişi, hayatını kaybetti

Sokakta yaşadığı belirtilen bir kişinin, sabah saatlerinde cansız bedeni bulundu. Ölümle ilgili polis, soruşturma başlattı.

Saat 11.00 sıralarında Kadıköy Caferağa Mahallesi Neşet Ömer Sokak'ta hareketsiz şekilde yatan kişiyi gören mahalle sakinleri, durumu polis ekipleri ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri incelemesinde, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis olay yeri inceleme ve savcının incelemesinin ardından cansız beden, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

"SÜREKLİ BURADA KALIYORDU"

Mahalle sakinlerinde Mehmet Gürgen, "Evsiz bir arkadaş. Sürekli burada kalıyordu. Sabah 09.00-10.00 arası bir yerden çay almış çay içiyordu. Saat 11.00'e doğru vefat ettiğini öğrendik. 55-60 yaşlarındaydı. Yaşamadığını görünce polise ekiplerine haber verdik." şeklinde konuştu.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.





















