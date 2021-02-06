Kadıköy'de fıstık çamı ağacını kestiler, mahalleli ayaklandı

İnşaat alanındaki fıstık çamı ağacının kesilmesine mahalleli tepki gösterdi. Mahalle sakinlerinin tepkisinin ardından ağacı kesenler hızla kaçtı.

İstanbul’un Kadıköy ilçesi Caddebostan Mahallesi sakinlerinin iddialarına göre, bir bina depreme dayanaksız olduğu gerekçesiyle yıkıldı.

Arsanın çevresi güvenlik amaçlı demir bariyerlerle çevrildi.

Hak sahipleri ile müteahhit arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle arsa yıllardır boş kaldı. Yıkım sırasında ise bina çevresindeki ağaçlara zarar verilmedi.

KESİME ENGEL OLAMADILAR

2 gün önce inşaat çalışanları olduğu öne sürülen kişiler gelerek, arsa çevresindeki ağaçların dallarını kesti. Olayı göre mahalleli, zabıta ekiplerine haber verdi.

Ekipler gelerek, arsada inceleme yaptı. Dün yine gelen aynı kişiler, arsa içindeki fıstık çamını kesmeye başlayınca mahalleli büyük tepki gösterdi.

Mahalleli, kesime engel olmak istese de başarılı olamadı.

KOŞARAK KAÇTILAR

Mahalleli ile ağacı kesenler arasında gergin anlar yaşandı.

Vatandaşlar zabıta ve polis ekiplerine haber verdi. Gerginlik üzerine ağacı kesenler olay yerinden koşarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve zabıta ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri toplanan mahalleli için çevrede güvenlik önlemi alırken, zabıta ekipleri kesilen ağaçlarla ilgili arsada inceleme yaptı.

Zabıta ekipleri incelemenin ardından arsanın kapısını mühürleyerek, girişi yasakladı.

“DEĞERLİ BİR ÇAM AĞACIYDI”

Bir mahalle sakini, “Dün sözde budamaya geldiler, izinleri yoktu. Tepki gösterdik. Zabıta ve polis gelince 'gidiyoruz' diyerek ayrıldılar. Bugün de gelerek büyük bir öfke ile ağacı kökünden testereyle kestiler. Sözde bu inşaatın elemanları. Çok eski ve değerli bir çam ağacı. Suç olduğunu bildikleri için kaçtılar.“ diye konuştu.

“GÖZYAŞLARI İÇİNDE İZLEDİM”

100 yıllık mahallenin fıstık çamı olduğunu söyleyen başka bir kişi ise “Çok kıymetli ve sağlıklı bir fıstık çamı ağacı. Zamanında çocuklarımız fıstık toplardı. Böyle nostaljik bir durumu da var. İnsan gibi kıymetli bizim için hiç farkı yok. Gözyaşları içinde izledik biz. Bir katilden farkı yoktur benim için" diye konuştu.

“FISTIKLARINI TOPLARDIK”

"Fıstıklarını toplardık" diye bir mahalleli de, "Kozalaklara bakın fıstık çamıdır. Yazık oldu. Çocukluğumuzdan beri vardı bu ağaç. 10 yaşından itibaren ben buradayım. Hiç utanmadan kestiler." diye konuştu.