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    Kadıköy'de freni patlayan kamyonun çarptığı 3 araçta hasar oluştu

    Acıbadem'de kamyonunu park ederken freni boşalan sürücü, duran 3 araca çarptı. Polis ekiplerinin arayarak haber verdiği araç sahibinin 60 bin TL zararı olduğu öğrenildi.
    • 16.05.2022 - 15:15
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 15:59
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    Kadıköy'de freni patlayan kamyonun çarptığı 3 araçta hasar oluştu

    Kadıköy'ün Acıbadem Caddesi üzerinde saat 13.00 sularında ilerleyen 34 FFC 138 plakalı kamyon şoförü Mehmet İhtiyar, aracını park etmek istedi.

    Tam da bu esnada kaldırıma çıkan kamyon, freni patlaması sonucu bölgede park halinde bulunan 3 otomobile çarptı.

    Araçlarda ağır hasar oluştu

    DHA'nın aktarımına göre, kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

    Kadıköy'de freni patlayan kamyonun çarptığı 3 araçta hasar oluştu VİDEO

    "60 bin TL zararım var"

    Kaza ile ilgili konuşan otomobil sahiplerinden Burak Çelik, "Sabah her zamanki gibi cadde üzerine otomobilimi park edip işe gittim. Sonra polis memuru beni arayarak kamyonun freni patladığını, benim aracımla beraber üç araca vurduğunu söyledi. 50- 60 bin TL civarında hasarımız var." dedi.

    Kadıköy de freni patlayan kamyonun çarptığı 3 araçta hasar oluştu #1

    Kadıköy de freni patlayan kamyonun çarptığı 3 araçta hasar oluştu #2

    Kadıköy de freni patlayan kamyonun çarptığı 3 araçta hasar oluştu #3

    Kadıköy de freni patlayan kamyonun çarptığı 3 araçta hasar oluştu #4

    Kadıköy de freni patlayan kamyonun çarptığı 3 araçta hasar oluştu #5


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