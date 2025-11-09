Kadıköy'de genç kadın, başka bir kadın tarafından ateşe verildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Kadıköy’deki Caferağa Mahallesi’nde bulunan bir eğlence mekanının önünde oturan 33 yaşındaki Gözde Yılmaz, dehşet dolu anlar yaşadı. Arkadaşlarıyla dışarıda oturduğu sırada telefonla kısa bir görüşme yapan Yılmaz’ın yanına gelen S.G.A. isimli kadın, elindeki yanıcı maddeyi genç kadının başına dökerek çakmakla ateşe verdi.

ALEVLER İÇİNDE KALDI, SALDIRGAN KAÇTI

Bir anda alevler içinde kalan Yılmaz’a çevredeki vatandaşlar ve arkadaşları müdahale etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücudunda ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluşan Yılmaz’ı Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Yılmaz’ın hastanedeki tedavisi sürerken, olayın ardından kaçan saldırgan S.G.A. polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"BENİ YAKAN, ÇOCUKLUK ARKADAŞIMIN KIZ ARKADAŞI"

Hastanede tedavisi süren Gözde Yılmaz, saldırının nedenini bilmediğini belirterek şunları söyledi:

Beni yakan kişi, çocukluk arkadaşım D.Y.’nin kız arkadaşıymış. Ben erkek arkadaşımla ve arkadaşlarımla mekanda oturuyordum. Arkamdan bir soğukluk hissettim, sanırım benzin döktü ve hemen ardından çakmakla yaktı. Bu kadını şahsen tanımıyorum, hiçbir husumetimiz yok. Neden böyle bir şey yaptı bilmiyorum.

"HASTANEDEYKEN BİLE TEHDİT MESAJLARI ALDIK"

Olaydan sonra tehdit edilmeye devam ettiklerini söyleyen Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

Biz hastanedeyken D.Y. adlı kişiden ‘Sizi bıçaklattıracağım’ mesajları geliyor. ‘Kız arkadaşım sizin yüzünüzden hapse girdi, Kadıköy’e dönemezsiniz’ diyorlar. İşim ve evim orada. Vücudumda ağır yanıklar var, bir daha eskisi gibi olamayacağım.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis ekipleri tarafından yakalanan S.G.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.