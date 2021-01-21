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    Kadıköy'de genç kadın vapurdan atladı

    Sabah saatlerinde bindiği vapurdan atlayarak hayatına son veren kadının kimliği belli olurken, o anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 21.01.2021 - 09:31
    • Güncelleme : 21.01.2021 - 10:21
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    Kadıköy'de genç kadın vapurdan atladı

    İstanbul Eminönü-Kadıköy seferini yapan şehit hatları vapuruna binen genç kadın, Kadıköy'e dönüş yolunda vapurdan denize atladı.

    Kadıköy rıhtımında bulunan vatandaşların, denizde hareketsiz bir kişinin bulunduğunu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

    Açıkta bulunan cesedin alınması için bölgeye deniz polisi çağrıldı.

    O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

    Kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi, genç kadının cansız bedenini kıyıya çıkardı.

    Yapılan incelemede cesedin, 26 yaşındaki Sema Çınar’a ait olduğu belirlendi. Ardından Çınar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

    Çınar'ın vapurdan atladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

    Kadıköy'de genç kadının vapurdaki intiharı kamerada İZLE

    Kadıköy de genç kadın vapurdan atladı #1

    Kadıköy de genç kadın vapurdan atladı #2

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