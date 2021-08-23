Sollama sırasında aracın kontrolünü kaybeden sürücü, park halindeki otomobil ile dükkan önünde duran çalışana çarptı. Kaza anı kameraya yansıdı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Bağdat Caddesi üzerinde, 34 FR 3987 plakalı lüks aracı ile önünde seyir halinde olan otomobili sollamaya çalışan sürücü, bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Otomobil, önce cadde üzerinde park halinde duran araca, ardından iş yerinin önünde molaya çıkan Dilara Karadeniz'e çarptı.

2 YARALI

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken, sağlık ekipleri ise olayda yaralanan araç sürücüsü ve genç kadını hastaneye götürdü.

Kadıköy'de hatalı sollama ortalığı savaş alanına çevirdi

"ARACIN PARÇALARI DÜKKANA GİRDİ"

Olay yerinde bulunan çevre esnafından Mustafa Akkirmanlı, “O esnada ben dükkanda çalışıyordum. Bir gürültü duydum. Gürültünün ardından dükkanın içerisine otomobil parçaları girmeye başladı. Direkt dışarıya fırladık. Dışarı çıktığımızda iş arkadaşımızın yerde yattığını gördüm. Bir anda şoka girdik. Arkadaşımız şu an hastanede. Sağlık durumuna ilişkin tam bir bilgimiz yok. Araç sürücüsü de şoka girmişti. O da hastaneye kaldırıldı.” diye konuştu.