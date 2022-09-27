Kadıköy’de hemşire Şebnem’in ölümü: Üçüncü kişi şüphesi araştırılacak

Kaldığı pansiyonun üçüncü katından düşerek hayatını kaybeden hemşirenin ölümü ile ilgili davada, 'üçüncü kişi tarafından itme, atılma' bulgusuna bakılacak.

29 yaşındaki hemşire Şebnem Köker, geçtiğimiz haziran ayında İstanbul Kadıköy'deki bir pansiyonun üçüncü katından düşerek hayatını kaybetti.

Genç kadının ölümünden ise o gece birlikte yanında bulunan Timuçin Bayhan sorumlu tutuldu.

Hemşireyi iterek ölümüne sebep olduğu iddia edilen ve hakkında ‘kasten öldürme' suçundan dava açılarak müebbet hapsi istenen Timuçin Bayhan'ın yargılanmasına devam edildi.

Tanık dinlendi

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Timuçin Bayhan katıldı.

Duruşmada Şebnem Köker'in babası Abdullah Köker ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Olayın yaşandığı pansiyonda kat görevlisi olarak çalışan T.B, duruşmada tanık olarak dinlendi.

"Alkollü olduğu çok belliydi"

Şebnem Köker'in saat 14.00-14.30 sıralarında bir erkekle pansiyona geldiğini belirten T.B., yanındaki kişinin sanık Timuçin Bayhan olup olmadığını hatırlamadığını ifade etti.

Ellerinde içinde alkol olan poşetler olduğunu söyleyen T.B., Köker'in alkollü olduğunun çok belli olduğunu, kendisinden Türk kahvesi istediğini, içtikten sonra yanındaki kişiyle birlikte odaya çıktığını belirtti.

‘Görevli bez parçasıyla girdi’ iddiası

Tanık T.B., mesaisi bittikten sonra evine gittiğini, sabah işe geldiğinde ölüm olayını resepsiyonda çalışan İbrahim adlı kişiden öğrendiğini, odaya girilmemesi konusunda uyardığını da ifade etti.

Polislerin sabah 10.30 gibi pansiyona gelerek odada inceleme yaptığını söyleyen T.B., onlar ayrıldıktan sonra görevli İbrahim'in elindeki bez parçasıyla maktulün kaldığı odaya girdiğini gördüğünü belirtti.

“Ezberletilmiş şekilde beyan veriyor”

T.B.'nin ifadesinden sonra söz alan baba Köker, “Tanık beyanını kabul etmem. Ezberletilmiş şekilde beyan veriyor. Kızıma sürekli alkolik yaftası yapıştırılıyor. Elimizde 13 saat görüntü var, ben bunları defalarca seyrettim." dedi.

“Alkolü şırınga ile Şebnem'e zerk etmedim”

Sanık Timuçin Bayhan ise, “Mahkemenin gidişatının benden yana olması doğaldır. Çünkü ben masumum. Şebnem'in içki içmediği babası tarafından sürekli dile getiriliyor. Şebnem'in otopsisinde 2.40 promil alkol tespit edildi ki, bu olay sırasında daha yüksek alkollü olduğu anlamına gelir. Ben bu alkolü şırınga ile Şebnem'e zerk etmedim.” dedi.

Üçüncü kişi şüphesi araştırılacak

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, maktulün yüksekten düşmeye bağlı ölüm olayında üçüncü kişi tarafından itme, atılma bulgusu olup olmadığına ilişkin rapor alınmasına karar verdi.

DHA’nın haberine göre duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Şebnem Köker'in 7 Haziran 2021'de Kadıköy'de bir pansiyonun üçüncü katından düşerek hayatını kaybettiği anlatılıyor.

İddianamede, Köker'in ölümünden sorumlu tutulan sanık Timuçin Bayhan'ın ise 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.