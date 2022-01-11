Farklı zamanlarda geldikleri restoranda yemek yiyip hesap ödemeden kayıplara karışan kadınların o anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul’un Kadıköy ilçesine bağlı Suadiye Mahallesi'nde bulunan bir restoranda, iddiaya göre, iki farklı tarihte müşteri olarak gelen iki kadın, yemeklerini yedikten sonra hesap ödemeden kayıplara karıştı.

Durumu fark eden işletme sahipleri, kamera kayıtlarını izledikten sonra şüpheli kadınların hesap ödemeden kaçtıkları anlaşıldı.

Restoran sahibi durumu polis ekiplerine haber verdi. Görüntülerde, siparişlerini veren kadınların yemeklerini yedikten sonra önce birinin ardından ise diğer kadının restorandan ayrıldığı anlar yer aldı.

“700 LİRA CİVARINDA BİR HESABI ÖDEMEDEN GİTTİLER”

İşletme müdürü Seyit Çiçek, “2 kadın 1 ay içerisinde iki farklı zamanda gelerek yemeklerin yemiş ve hesap ödemeden kaçıp gitmişler. Yoğun olduğu zamanda çalışanları kontrol edip uygun zamanda kaçıp gidiyorlar. Burada bütün personelin emeği var. 700 lira civarında bir hesabı ödemeden gittiler. Pişkinlikle utanmadan bunu yapıyorlar. Hepimizin emeğini çalıp gittiler. Altın çalanı, eve gireni gördük ama böylesini ilk defa görüyoruz. Kayıtları izleyince şok olduk." diye konuştu.

Kadıköy'de hesap ödemeden kaçan kadınlar kamerada VİDEO

