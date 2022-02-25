İETT otobüs şoförünün önündeki otomobile çarpması sonucu yaşanan kazada, çarpmanın etkisiyle arabada bulunan kadın sürücü sıkıştığı araçtan güçlükle kurtarıldı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesi İnönü Caddesinde yaşanan olayda, otomobil sürücüsü Bengü Sunal, kontrolsüz yola çıkınca arkadan gelen İETT otobüs şoförü Volkan Yılmaz'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle öndeki otomobile çarptı.

İETT OTOBÜSÜ ÇARPTI, ARACA SIKIŞTI

Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Bengü Sunal araçta sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar, ambulans, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

KURTARILDI

Olay yerine kısa sürede polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Bengü Sunal, itfaiye ekiplerinin kapıyı kesmesi ile yarım saatlik müdahale sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.

ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

Ambulans ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından sürücü Bengü Sunal, hastaneye kaldırıldı. Otobüs sürücüsü de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaza nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Kadıköy'de İETT otobüsü çarptı, sürücü araca sıkıştı VİDEO

"OLMAMASI GEREKEN BİR DURUM VAR"

Olayı gören vatandaşlardan Suat Behen, "Kadın sürücü yola çıkmak istediği sırada yandan otobüs çarptı. Kadın sürücü araçta sıkışınca polis, ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verdik. Ekipler sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarmaya çalışıyor. Olmaması gereken bir durum var. Allah şifa versin." dedi.