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    Kadıköy'de İETT otobüsü kaza yaptı

    Seyir halindeki otobüs kontrolde çıkarak önce park halindeki araçlara ardından müzenin duvarına çarptı. Büyük hasarlı kazada şans eseri yaralanan olmadı.
    • 28.10.2022 - 10:54
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    Kadıköy'de İETT otobüsü kaza yaptı

    İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki yolcu otobüsü facianın eşiğinden döndü.

    Sabah saatlerinde seyir halinde ilerleyen otobüs, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaza yaptı.

    Önce otomobillere ardından müze duvarına çarptı

    Önce park halindeki otomobillere çarpan yolcu otobüsü, ardından kaldırıma çıktı.

    Araç, müzenin duvarına çarparak dururken kazada şans eseri kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

    Kadıköy de İETT otobüsü kaza yaptı #1

    Hasar oluştu

    Kazada araçlarda ve müzenin duvarında hasar oluştu.

    DHA'nın aktarımına göre; zarar gören park halindeki otomobilin sürücüsü haberi alır almaz olay yerine geldi.

    Kadıköy de İETT otobüsü kaza yaptı #2

    "En arkada benim araç vardı"

    Otomobil sahibi Fatih Bahça, "Belediye otobüsü kitlenmiş bana da öyle söylediler. Yeni uyandım geldim. En arkada benim araç vardı. Park halindeydi. Arabaları vurduktan sonra duvara çarpmış." diye konuştu.

    Polisin kaza ile ilgili çalışması sürüyor.

    Kadıköy de İETT otobüsü kaza yaptı #3

    Kadıköy de İETT otobüsü kaza yaptı #4

    Kadıköy de İETT otobüsü kaza yaptı #5

    Kadıköy de İETT otobüsü kaza yaptı #6

    Kadıköy de İETT otobüsü kaza yaptı #7


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