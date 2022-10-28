Kadıköy'de İETT otobüsü kaza yaptı

Seyir halindeki otobüs kontrolde çıkarak önce park halindeki araçlara ardından müzenin duvarına çarptı. Büyük hasarlı kazada şans eseri yaralanan olmadı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki yolcu otobüsü facianın eşiğinden döndü.

Sabah saatlerinde seyir halinde ilerleyen otobüs, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaza yaptı.

Önce otomobillere ardından müze duvarına çarptı

Önce park halindeki otomobillere çarpan yolcu otobüsü, ardından kaldırıma çıktı.

Araç, müzenin duvarına çarparak dururken kazada şans eseri kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

Hasar oluştu

Kazada araçlarda ve müzenin duvarında hasar oluştu.

DHA'nın aktarımına göre; zarar gören park halindeki otomobilin sürücüsü haberi alır almaz olay yerine geldi.

"En arkada benim araç vardı"

Otomobil sahibi Fatih Bahça, "Belediye otobüsü kitlenmiş bana da öyle söylediler. Yeni uyandım geldim. En arkada benim araç vardı. Park halindeydi. Arabaları vurduktan sonra duvara çarpmış." diye konuştu.

Polisin kaza ile ilgili çalışması sürüyor.

















