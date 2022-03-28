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    Kadıköy'de iki kız grubunun saç saça kavgası

    Sokak ortasında kavga eden kızlar, birbirlerinin saçını çekip, tekme tokat saldırırken, yanlarında bulunan şahıslar kavgayı ayırmaya çalıştı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 28.03.2022 - 11:22
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 11:44
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    Kadıköy'de iki kız grubunun saç saça kavgası

    Kadıköy’de akşam saatlerinde yaşanan olayda, aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle iki kız grubu, sokak ortasında sözlü tartışmada bulundu.

    Kızlardan birini yanlarındaki erkekler tutarak sakinleştirmeye çalışırken, koşarak gelen bir kızın saldırmasıyla taraflar arasında kavga başladı.

    SAÇ SAÇA BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR

    Gruptaki diğer kızların da dahil olmasıyla kavga büyüdü. Kızlar saçlarını çekip, tekme atarak birbirlerine saldırdı.

    Tanık olan bazı vatandaşlar ise kavgayı film izler gibi izledi. Çevredekilerin de müdahalesiyle bir süre sonra kavga sonlandırıldı.

    Kadıköy'de iki kız grubunun saç saça kavgası VİDEO


    Kadıköy de iki kız grubunun saç saça kavgası #1

    Kadıköy de iki kız grubunun saç saça kavgası #2

    Kadıköy de iki kız grubunun saç saça kavgası #3

    Kadıköy de iki kız grubunun saç saça kavgası #4

    Kadıköy de iki kız grubunun saç saça kavgası #5


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