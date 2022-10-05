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- Üsküdar'da inşaat alanında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı
Üsküdar'da inşaat alanında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı
İnşaat yapımı sırasında toprak kaymasıyla bir işçi göçüğün altına kaldı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
- 05.10.2022 - 15:47
- Güncelleme : 05.10.2022 - 16:48
İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki inşaatta toprak kayması yaşandı.
Acıbadem Mahallesi'nde inşaat yapılan bir alanda binanın perde duvarının yanındaki toprak çöktü.
Göçük altında kaldı
Bu sırada çalışma yapan işçi, toprakla beton duvar arasında sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırıldı
İtfaiyenin çalışmasıyla kurtarılan yaralı, sağlık ekiplerince olay yerindeki müdahalenim ardından hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri, çalışmalarının ardından olay yerinden ayrıldı.
Üsküdar'da inşaat alanında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı ViDEO