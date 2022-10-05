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    Üsküdar'da inşaat alanında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı

    İnşaat yapımı sırasında toprak kaymasıyla bir işçi göçüğün altına kaldı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
    • 05.10.2022 - 15:47
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 16:48
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    Üsküdar'da inşaat alanında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı

    İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki inşaatta toprak kayması yaşandı.

    Acıbadem Mahallesi'nde inşaat yapılan bir alanda binanın perde duvarının yanındaki toprak çöktü.

    Göçük altında kaldı

    Bu sırada çalışma yapan işçi, toprakla beton duvar arasında sıkıştı.

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Üsküdar da inşaat alanında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı #1

    Hastaneye kaldırıldı

    İtfaiyenin çalışmasıyla kurtarılan yaralı, sağlık ekiplerince olay yerindeki müdahalenim ardından hastaneye kaldırıldı.

    İtfaiye ekipleri, çalışmalarının ardından olay yerinden ayrıldı.

    Üsküdar'da inşaat alanında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı ViDEO

    Üsküdar da inşaat alanında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı #2

    Üsküdar da inşaat alanında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı #3

    Üsküdar da inşaat alanında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı #4


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