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Üsküdar'da inşaat alanında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı

Üsküdar'da inşaat alanında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı

İnşaat yapımı sırasında toprak kaymasıyla bir işçi göçüğün altına kaldı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.