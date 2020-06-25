Çıplak bir şekilde balkona çıkan ve psikolojik sorunları olan bir kadın, kendini aşağıya bırakarak itfaiye minderinin üzerine düştü.

İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Yoğurtçu Parkı Sokak'ta psikolojik sorunları olan kadın, çıplak bir şekilde balkonun demirliklerine oturarak intihara kalkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE MİNDERİNİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, balkon demirlerine tutunarak bekleyen kadın için itfaiye minderi açtı. Kadın, minderin açılmasının ardından kendini 5'nci kattan aşağı bıraktı.

O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kadıköy'de balkona çıkan kadın intihara kalkıştı ViDEO

HASTANEYE KALDIRILDI

Kadına ilk müdahaleyi, olay yerindeki sağlık ekipleri yaptı. İntihara teşebbüs eden kadın, ekipler tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

"ELBİSELERİNİ ÇIKARTIP ATLADI"

Mahalle sakini Kubilay Küçüksolmaz, "Balkondan atlayan kadını maalesef tanımıyoruz. Gelen seslere dışarı çıktım balkondaydı. İntihara kalkıştı. Psikolojik sorunları olan bir kadındı. Kendisini direkt boşluğa bıraktı. Önceden elbiseleri giyinikti. Elbiselerini çıkardı atladı. Sağlık durumunun iyi olduğunu söylediler." diye konuştu.