Kadıköy'de İSKİ'nin su borusu patladı, cadde göle döndü

İSKİ’ye ait su borusunun patlaması sonucu cadde adeta göle döndü. Caddede biriken su, araç trafiğini de aksattı. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Dün akşam İstanbul’un Kadıköy ilçesi Fikirtepe'de yer altında bulunan İSKİ'ye ait su borusu arıza yapınca, patladı.

Patlamayla birlikte tazyikli su yola fışkırdı.

KİMİSİ GEÇTİ KİMİSİ DE YOLUNU DEĞİŞTİRDİ

Taşkın yaşanan cadde adeta göle döndü. Suyla dolan caddede araç trafiği de aksadı.

Kimi sürücüler su birikintisinden geçmek zorunda kalırken, kimileri ise göle dönen caddeyi gördüklerinde geri dönerek farklı yollara saptı.

Kadıköy'de İSKİ'ye ait su borusu patladı VİDEO

“ASFALTI KIRARAK ÇIKMIŞ SU”

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İSKİ ekipleri sevk edildi.

Olaya tanık olan vatandaşlardan Sezer Yılmaz, “Motorumla buradan geçerken şebeke suyunun patlamış olduğunu gördüm. Su çok tazyikli şekilde çıkıyor, inşallah araçlara, binalara zarar vermez. O kadar şiddetli ki asfaltı kırarak çıkmış su.” dedi.