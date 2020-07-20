Kadıköy'de işlenen cinayeti ev sahibi fark etti

3 katlı binanın giriş dairesinde darbedilerek öldürülen kişinin cesedi, ev sahibinin şüpheleri üzerine ortaya çıktı.

Kadıköy'de bir ev sahibinin şüphesi, korkunç gerçeği ortaya çıkardı.

Fikirtepe Mahallesi Emir Sokak'ta 3 katlı binanın giriş katında yaşayan gencin evine, gece saatlerinde 4 kişi geldi.

Beraber alkol alan gençler arasında sabaha karşı çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgadan sonra 2 kişinin evden çıkmasının ardından evin kiracısı olan genç, sabah yüzü yaralı bir şekilde sokakta yürüken ev sahibi ile karşılaştı.

EVDEN CESET ÇIKTI

Durumdan şüphelenen ev sahibi ise binaya gelerek daire kapısını çaldı. Kapının açık olduğunu fark eden ev sahibi içeri girdiğinde yerde bir kişinin kanlar içinde yattığını gördü. Ev sahibi durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

CESEDİN ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler, darp edilen ve boğazında kesici alet yarası bulunan 30'lu yaşlardaki kişinin üzerinde kimlik bulamazken şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ceset, yapılan incelemelerin ardından adli tıp kurumuna gönderildi.

"KORKTUM DIŞARI ÇIKTIM HEMEN POLİSİ ARADIM"

Ev sahibi, "Olayın olduğu saati bilmiyorum, dün gece olmuş. Üstteki komşu söyledi bana. Sabah saat 12.00 gibi sokakta kiracımı gördüm. Kaşı gözü patlak üstü başı kanlıydı. 'Beni Kadıköy'e bırak.' dedi. Ben de gidip ekmek alacağım, kahvaltı yapacağım dedim ve bırakmadım kendisini. Daha sonra gittim, alışverişimi yaptım, kahvaltımı yaptım. Aşağıya geldim. Sucuya su almaya giderken dairenin perdeleri kapalıydı. Şüphelendim, bağırdım açmadı. Kapıyı itekledim hemen açıldı. Bir baktım yerde biri yatıyor. Korktum dışarı çıktım hemen polisi aradım. Olay bu, kiracım, evine misafir ettiği arkadaşı birbirlerine girmişler, alkol almışlar. Bildiğim bu. Üstte oturan komşu sesleri duymuş. Bana da söylemedi 'Başın derde girmesin ağabey diye aramadık seni.' diyor. Polise de haber vermemişler her zamanki tartışmaları diye." diye konuştu.













