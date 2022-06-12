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    Kadıköy'de izinsiz yürüyüşe müdahale: 70 gözaltı

    İstanbul Kadıköy'de HDP'nin çağrısıyla 'Gemlik Yürüyüşü'ne katılmak için toplanan gruba müdahale eden polis ekipleri, 70 kişiyi gözaltına aldı.
    • 12.06.2022 - 23:01
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    Kadıköy'de izinsiz yürüyüşe müdahale: 70 gözaltı

    Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin çağrısıyla, Öcalan'a destek için 'Gemlik Yürüyüşü'ne katılacak olanlar, otobüslerle Bursa'nın Gemlik ilçesine gitmek üzere saat 13.00'de Kadıköy Bahariye Caddesi'nde toplandı.

    Uyarılara rağmen yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. 70 kişi gözaltına alındı.

    Valilikten açıklama

    DHA'nın haberine göre; İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bugün HDP organizesinde Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenecek eyleme katılmak üzere Sancaktepe, Maltepe ve Kadıköy ilçelerimizden araç kaldırılacağı ve izinsiz yürüyüş yapılacağı bilgisi alınmıştır. Kadıköy ilçemizde izinsiz toplu yürüyüş yapan ve aralarında HDP ve DBP Milletvekillerinin de bulunduğu gruplara, eylemlerinin yasal olmadığı ihtar edilerek, gerekli uyarılarda bulunulmuştur. 2911 Sayılı Yasaya aykırılık teşkil eden eylemlerin durdurulmasına yönelik uyarıları dikkate almayan, görevli memurlara mukavemetle karşılık vererek, toplu yürüyüşte ısrar eden ve taşkınlık yapan gruplara müdahale edilerek 70 kişi gözaltına alınmıştır. Ayrıca grupları provoke ederek, görevli polis memuruna yumruklu saldırıda bulunan DBP Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerine yer verildi.

    Kadıköy de izinsiz yürüyüşe müdahale: 70 gözaltı #1

    Süleyman Soylu, polise saldıran HDP'li vekilin videosunu paylaştı

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bursa ve İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yapılmak istenen izinsiz yürüyüşlere müsaade etmediklerini belirtti.

    Soylu, terörist cenazesine de terörist başı için yürümek isteyene de müsaade etmeyeceklerini bildirdi.

    Süleyman Soylu, polise saldıran HDP'li vekilin videosunu paylaştı VİDEO

    Kadıköy de izinsiz yürüyüşe müdahale: 70 gözaltı #2

    Kadıköy de izinsiz yürüyüşe müdahale: 70 gözaltı #3

    Kadıköy de izinsiz yürüyüşe müdahale: 70 gözaltı #4

    Kadıköy de izinsiz yürüyüşe müdahale: 70 gözaltı #5

    Kadıköy de izinsiz yürüyüşe müdahale: 70 gözaltı #6

    Kadıköy de izinsiz yürüyüşe müdahale: 70 gözaltı #7

    Kadıköy de izinsiz yürüyüşe müdahale: 70 gözaltı #8


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