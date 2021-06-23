Ofisine müşteri olarak gittiği kadın terapisti darbedip cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen şüpheli yakalanınca, üzerinden sahte polis kimliği ve rozeti çıktı.

İstanbul Kadıköy, Bağdat caddesi, Feneryolu üzerinde 18 Haziran 2021 tarihindebir şahıs, müşteri olarak 44 yaşındaki terapist Masal T.'den randevu aldı.

İş yerine randevulu giden şahıs, bir süre sonra polis kimliği göstererek içeride arama yapacağını söyledi.

Şüpheli, kapıyı kilitledikten sonra Masal T.'ye cinsel tacizde bulundu.

POLİSE BİLDİRDİ

Şüphelinin olay yerinden ayrılmasının ardından Masal T.'nin yaptığı ihbar ile ekipler harekete geçti.

Kadıköy'de kadın terapisti cinsel tacizde bulunan şahıs yakalandı VİDEO

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KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN TESPİT EDİLDİ VE YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin olayın meydana geldiği yere gelirken kullandığı kamyonetin plakasını belirledi. Kamera görüntülerinden de şüphelinin önce eşkali, ardından kimliği tespit edildi.

Polis, dün Başakşehir'de bir eve yaptığı baskında 51 yaşındaki şüpheli Şevket K.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin üst aramasında sahte polis kimliği ve polis rozeti ele geçirildi.

HEM DARBETTİ HEM CİNSEL TACİZDE BULUNDU

Polis soruşturmasında şüphelinin randevu olarak terapi merkezine gittiği, içeri girdikten sonra polis kimliğini göstererek, sözde içerde fuhuş yapıldığı ihbarını aldığını söylediği öğrenildi.

Daha sonra kadını polis merkezine götürmeme karşılığında cinsel ilişki teklif eden şüphelinin, ret cevabı aldığında ise kadını silah kabzasıyla darp ettiği ardından cinsel tacizde bulunduğu tespit edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin daha önceden 8 ayrı suçtan Emniyete geliş kaydı bulunduğu öğrenildi. Şüpheli Anadolu Adliyesine sevk edildi.













