- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kadıköy'de kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk
Kadıköy'de kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk
Kadıköy'de kamyonet kasasında yapılan tehlikeli yolculuk, cep telefonu ile kaydedildi.
- İHA
- 25.05.2021 - 10:21
- Güncelleme : 25.05.2021 - 10:35
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 6 kişi, can sağlığını düşünmeden ve önlem almadan kamyon kasasında trafiğe çıktı. O anlar diğer sürücülerin dikkatini çekti.
RAHAT TAVIRLAR
Karton yüklü kamyonun kasasındaki 6 kişi, yüklerin üzerine oturarak korunaksız bir şekilde seyahat ederken, o anlar başka bir sürücü tarafından çekildi.
Kamyon kasasında, hurda yüklerinin üzerine oturan 6 kişinin rahat tavırları ise dikkat çekti.
Kadıköy'de kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk VİDEO