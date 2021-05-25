Kadıköy'de kamyonet kasasında yapılan tehlikeli yolculuk, cep telefonu ile kaydedildi.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 6 kişi, can sağlığını düşünmeden ve önlem almadan kamyon kasasında trafiğe çıktı. O anlar diğer sürücülerin dikkatini çekti.

RAHAT TAVIRLAR

Karton yüklü kamyonun kasasındaki 6 kişi, yüklerin üzerine oturarak korunaksız bir şekilde seyahat ederken, o anlar başka bir sürücü tarafından çekildi.

Kamyon kasasında, hurda yüklerinin üzerine oturan 6 kişinin rahat tavırları ise dikkat çekti.

Kadıköy'de kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk VİDEO







