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    Kadıköy'de kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk

    Kadıköy'de kamyonet kasasında yapılan tehlikeli yolculuk, cep telefonu ile kaydedildi.
    • İHA
    • 25.05.2021 - 10:21
    • Güncelleme : 25.05.2021 - 10:35
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    Kadıköy'de kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk

    İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 6 kişi, can sağlığını düşünmeden ve önlem almadan kamyon kasasında trafiğe çıktı. O anlar diğer sürücülerin dikkatini çekti.

    RAHAT TAVIRLAR

    Karton yüklü kamyonun kasasındaki 6 kişi, yüklerin üzerine oturarak korunaksız bir şekilde seyahat ederken, o anlar başka bir sürücü tarafından çekildi.

    Kamyon kasasında, hurda yüklerinin üzerine oturan 6 kişinin rahat tavırları ise dikkat çekti.

    Kadıköy'de kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk VİDEO

    Kadıköy de kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk #1

    Kadıköy de kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk #2


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