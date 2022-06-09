Kadıköy'de karga istilası yaşandı

Ağaçtaki yavru kargayı korumaya çalışan diğer kargalar tarafından saldırıya uğrayan vatandaşların kaçış anı kameraya yansıdı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Rıhtım Caddesi'nde ağaçtaki yavru kargayı korumaya çalışan diğer kargalar, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

DHA'nın haberine göre; uçmaya çalışırken taksiye çarparak altına giren yavru kargayı yol kenarına koymaya çalışan kişiye, diğer kargalar saldırdı.

Kargalardan kaçmaya çalıştılar

Kargaların kendilerine doğru geldiğini gören bazı kişiler korkarak kaçarken, bazıları da başlarını elleriyle kapatarak uzaklaştı.

Kadıköy'de karga saldırısı kamerada VİDEO



"Alıştılar artık"

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Simitçi Erkan Zorba "Bir iki kere denk geldi. Yavrularını koruyor herhalde. İnsanlar korkmuyorlar, hatta hoşlarına bile gidiyor, alıştılar artık." diye konuştu.





















