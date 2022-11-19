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    Kaza yapan metrobüsün arızalı olduğu ortaya çıktı

    Kadıköy'de 2 kişinin yaralandığı metrobüs kazasının arızalı araçtan kaynaklandığı belirlendi.
    • 19.11.2022 - 10:10
    • Güncelleme : 19.11.2022 - 15:48
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    Kaza yapan metrobüsün arızalı olduğu ortaya çıktı

    İstanbul'un Kadıköy ilçesinde geçtiğimiz Perşembe günü meydana gelen kazada, durak içerisinde hareket halinde olan Turgut A. kontrolündeki metrobüs, bir anda kontrolden çıkarak, otomobillerin geçiş yaptığı caddenin karşısına geçip duvara çarparak durabildi.

    Kaza sonucu 2 kişi yaralandı

    O esnada durak önündeki kaldırımda yürüyen M.G. ve N.T. isimli vatandaşlar, metrobüsün çarpması sonucu yaralanırken çevredeki vatandaşlar yaralılara yardım etmek için yanlarına koştu.

    Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

    Yaşanan kazada 2 kişinin yaralanması üzerine metrobüse ilişkin yeni detaylara ulaşıldı.

    Kadıköy’de metrobüs duvara çarptı VİDEO

    Kaza yapan metrobüsün arızalı olduğu ortaya çıktı #1

    Kaza yapan metrobüs arızalı çıktı

    Metrobüsün arızalı olduğu ve arızalı metrobüslerin transferi esnasında görevli olan sürücünün metrobüs ile garaja doğru yola çıktığı, o esnada frene bastığı ancak metrobüsün durmayarak kazaya neden olduğu öğrenildi.

    Kaza yapan metrobüsün arızalı olduğu ortaya çıktı #2

    "Aracın frenine bastım ama durmadı"

    İHA'nın haberine göre, kaza yapan metrobüsün sürücüsü Turgut A.’nın ifadesinde, "Ben İETT'de transfer görevlisi olarak çalışmaktayım. Arızalı olan metrobüsleri Hasanpaşa garajına getiririm. Bu arızalı olan metrobüsü de Söğütlüçeşme'den İETT Hasanpaşa Garajına getirmek için yola çıktım. Metrobüs durağının çıkışında aracın frenine bastım. Araç durmadı, ben de çevredekilere zarar vermemek için direksiyonu kırdım. Karşıda bulunan duvara çarptım." dediği öğrenildi.


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