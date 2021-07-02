Aşırı hızla makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü, seyir halinde olan taksiye çarptı. Taksi şoförü, aracın içinde sıkıştı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Acıbadem Mahallesi'nde, D100 karayolu üzerinde Ankara istikametine ilerleyen bir sürücü, aşırı hız yaparak makas atmaya başladı.

Sürücü Fikirtepe sapağında direksiyon hakimiyetini kaybedince, seyir halinde olan bir ticari taksiye arkadan çarptı.

Ticari taksi, çarpmanın şiddeti ile bariyerlere girdi. Taksi şoförü aracın içinde sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sıkışan taksi şoförü, itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile aracın içinden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

TAKSİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Bariyerlere çarpan ticari taksi kullanılmaz hale geldi.

Araçlar çekicilerin yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

Kadıköy’de kaza yapan sürücü, otomobilini bırakıp kaçtı ViDEO

BARİYERLERE ÇARPARAK DURDU

Kazaya neden olan otomobil sürücüsü, yaklaşık 100 metre ileride bariyerlere çarparak durdu.

Otomobilde bulunan 2 şahıs, aracı olay yerinde bırakıp kaçtı.

“ALKOLLÜ OLDUĞU İÇİN BIRAKIP KAÇTI”

Görgü tanığı Ömer Salim Arslan, “Ben hemen şurada bulunan Yurtta görevliyim. Öğrenci arkadaşlar kazayı görmüşler bana söylediler. bende yakın olduğum için hemen geldim. Olay, BMW markalı araç makas atarken taksiye arkadan çarpıyor. Çarpmanın etkisi ile taksi savrularak bariyerlere giriyor. Taksi şoförü yaralıydı. Ben hemen ambulansı aradım. Olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı. Daha sonra hastaneye götürdüler. Galiba kazaya sebebiyet veren otomobil sürücüsü alkollü olduğu için aracı bırakıp kaçtı." ifadelerini kullandı.