Kadıköy’de, kilise duvarında dans eden 3 şahıs hakkında dava açıldı

Surp Takavor Kilisesi'nin duvarına çıkarak dans eden 3 şüpheli hakkında, ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama’ suçundan 1’er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde, 12 Temmuz tarihinde, Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üzerine çıkarak müzik eşliğinde oynayan 3 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelilerin olay günü kilisenin önüne araçla geldikleri, Ozancan Y. isimli şüphelinin araçta müzik yayını yaptığı, diğer şüpheliler Yunus Emre U. ile Ömer Faruk A.’nın ise kilisenin haç işareti bulunan ön duvarına çıkıp oynadıkları belirtildi.

KAMUOYU NEZDİNDE TEPKİ TOPLADI

İddianamede, söz konusu eylemin kamuoyu nezdinde tepki topladığı, çok sayıda vatandaş tarafından sosyal medyada eleştirildiği vurgulandı.

Soruşturma kapsamında yakalanan şüphelilerin, suç kastıyla hareket etmediklerini söyledikleri aktarıldı.

‘İBADETHANEDE ZARAR YA DA KİRLENME MEYDANA GELMEDİ’

Şüphelilerinin eylemlerinin tanık beyanları ve kamera kaydıyla sabit olduğu, kolluk marifetiyle yapılan inceleme neticesinde ve kilise yetkilisinin beyanına göre yapılan eyleme bağlı olarak ibadethanede zarar ya da kirlenme meydana gelmediği vurgulandı.

1 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede; şüpheliler Ozancan Y., Yunus Emre U. ve Ömer Faruk A.’nın "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan ayrı ayrı 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame, gönderildiği Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. 3 şüpheli, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

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