Alkolün etkisiyle yüksek sesli müzik eşliğinde kilise kapısı üzerinde dans edenler büyük tepki topladı.

Dün gece İstanbul Kadıköy'de paylaşılan görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Eğlenmek için bir araya toplanan gençler, alkolün etkisiyle kendilerinden geçip taşkınlık çıkardı.

Maske ve sosyal mesafe kuralları eğlence sırasında unutulurken, meşaleler yakılıp, danslar edildi.

YÜKSEK SESLE MÜZİK

Bölgede gençler bir araçtan açılan yüksek sesli müzik eşliğinde eğlendi.

Bölge sakinlerinin gece vakti bu durumdan rahatsızlığı sonrası araç sahibinin müziği kapatmasının üzerine gençlerden “Aç aç” sesleri yükseldi.

İBADETHANEYE SAYGISIZLIK

Öte yandan yine müzik ve alkolün etkisiyle kendilerinden geçen 2 kişi, Surp Takavor Ermeni Kilisesi’nin kapısının üzerine çıkıp , müzik eşliğinde dans etti.

Kadıköy’de kilise kapısı üzerinde dans ettiler VİDEO



SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Gençlerin eğlencesine hem çevredeki vatandaşlardan hem sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: BU SAYGISIZLIĞI KINIYORUZ

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kilise duvarı üzerinde dans edenlere tepki göstererek şu ifadeleri kullandı;

"Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkan bir grup, bu dini mekana gösterilmesi gereken saygıya yakışmayan davranışlarda bulunmuştur. Surp Takavor Kilisesi'ne yönelik bu saygısızlığı kınıyoruz. Mabedlere yapılan saygısızlık herkese karşı saygısızlıktır.

"HER TÜRLÜ EYLEMİ PROVOKASYON OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ"

Camileri, kiliseleri, havraları hedef alan, dini mekanların saygınlığına yaraşmayan her türlü eylemi provokasyon olarak değerlendiriyoruz ve insanlık adına mahkum ediyoruz."