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    Kadıköy'de korkunç kaza

    Bağdat Caddesi'nde aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çarptı. Otomobil içerisinde sıkışan sürücüyü itfaiye erleri kurtardı.
    • DHA
    • 29.12.2021 - 05:38
    • Güncelleme : 29.12.2021 - 06:24
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    Kadıköy'de korkunç kaza

    Kadıköy Bağdat Caddesi'nde saat 03.00 sıralarında Alper Hürkan Çetintaş (22) yönetimindeki aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı.

    SÜRÜCÜ OTOMOBİL İÇERİSİNDE SIKIŞTI

    Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil kaldırımda bulunan banklara ve ağaca çarparak durabildi.

    Hurda yığınına dönen otomobil kullanılamaz hale gelirken sürücü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Kadıköy de korkunç kaza #1

    YARALI GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI

    Talihsiz sürücü itfaiye erleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı genç olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kadıköy de korkunç kaza #2

    OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

    Kaza sebebiyle Bağdat Caddesi kısa bir süre trafiğe kapandı. Hurda yığınına dönen otomobil çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

    İtfaiye ekiplerinin sıkışan sürücüyü çıkartma çalışmalarını izleyen meraklı kalabalık polis ekipleri tarafından güçlükle dağıtıldı.

    Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

    Kadıköy de korkunç kaza #3

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