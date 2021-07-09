Kadıköy sokaklarında korsan otoparkçılık yapan Mustafa Selçuk B., müşteri kılığındaki sivil trafik polislerine para karşılığı yer gösterirken yakayı ele verdi.

İstanbul'da görevli Sivil Trafik Ekipler Amirliği; Kadıköy, Caddebostan sahil yolu ve Funda Çıkmazı Sokak üzerinde bir kişinin korsan otoparkçılık yaptığını tespit etti.

Bunun üzerine müşteri kılığına giren polisler, sokağa girdiklerinde şüpheli tarafından karşılandı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Müşteri zannettiği polislere park yeri tarif eden şüphelinin görüntüleri kameralar tarafından görüntülendi. Araçlarını park ettikten sonra kimliklerini açıklayan polisler, şüpheli Mustafa Selçuk B.'yi gözaltına aldı.

Şüpheli, Karayolları Trafik Kanunu'nun 79. maddesi (Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek) gereğince adli işlem başlatılması için Göztepe Polis Merkezi'ne teslim edildi.

Kadıköy'de korsan otoparkçıya suçüstü ViDEO