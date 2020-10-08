- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kadıköy'de kuyumcu soygunu kameraya yansıdı
Kadıköy'de kuyumcu soygunu kameraya yansıdı
- DHA
- 08.10.2020 - 17:58
Saat 11.30 sıralarında 30 yaşındaki şüpheli D.A., İstanbul Kadıköy ilçesi Göztepe Mahallesi'ndeki kuyumcuya girdi.
Şüpheli elindeki muşta ile kuyumcuyu yaraladı. İhbar üzerine olay yerine Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde güvenlik önlemi alan ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, kaçarak bir apartmana saklanan D.A. adlı şüpheliyi kısa sürede yakaladı.
ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ÇIKTI
D.A.'nın yapılan üst aramasında bir bıçak ve muşta ele geçirildi. Kadıköy Asayiş Büro Amirliğine getirilen şüphelinin çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.
Kadıköy'de kuyumcu soygunu kameraya yansıdı VİDEO
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, maskeli ve şapkalı şüphelinin kuyumcunun kapısına vurarak içeri girdiği, kuyumcuya defalarca muşta ile vurduğu, kuyumcunun direnmesi üzerine ise şüphelinin yaya olarak olay yerinden kaçtığı, yaralı kuyumcunun başını tutarak içeri girdiği görülüyor.