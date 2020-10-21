Kadıköy'de laf atma cinayeti: Milli Kick boksçuya müebbet hapis

Kız arkadaşına laf attığı gerekçesi ile Ömer Özdemir'i bıçaklayarak öldüren milli kick boksçu Berke Şahin, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde 8 Eylül 2019 tarihinde kız arkadaşına laf attığı gerekçesi ile Ömer Özdemir'i bıçaklayarak öldüren milli kick boksçu Berke Şahin ve 2 arkadaşının yargılandığı davada karar çıktı.

İstanbul Anadolu. 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Berke Şahin ve Tevfik Karakaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Maktul Ömer Özdemi'in babası Hüseyin Özdemir ile tarafların avukatları da duruşmaya katıldı.

“BENİM YÜREĞİM HALA YANIYOR”

Duruşmada söz alan Ömer Özdemir'in babası Hüseyin Özdemir, "Orada benim evladım değil sizin evladınız da olabilirdi. Benim yüreğim hala yanıyor. Sanıkların en ağır cezayı almalarını istiyorum." dedi.

Hüseyin Özdemir'in avukatları, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını ve haklarında herhangi bir indirim uygulanmamasını istedi.

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AVUKAT: ANLIK SİNİRLE OLAYI GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR

Esas hakkındaki savunmasını yapan Berke Şahin'in avukatı Ahmet Yıldız, müvekkilinin öldürme kastı ile hareket etmediğini, haksız tahrik altında suçu işlediğini öne sürerek, "Kız arkadaşına laf attığı için bir anlık sinirle olay gerçekleşmiştir." dedi.

Diğer sanıkların avukatları ise müvekkillerinin beraatine karar verilmesini istediler.

SON SÖZÜNDE PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Son sözü sorulan sanık Berke Şahin, "Çok pişmanım, üzgünüm. Psikolojim altüst oldu. Son karar sizindir. Affınıza sığınıyorum." dedi.

Son sözü sorulan sanık Tevfik Karakaya ise, "Evimin önünde gelişen ve istemeden karıştığım olaydan dolayı üzgünüm. Benim amacım bu olaya engel olmaktı. Ben hayatım boyunca insanlara yardım ettim." diye konuştu.

BERKE ŞAHİN VE ARKADAŞINA MÜEBBET HAPİS CEZASI

Mahkeme karar için verdiği kısa aranın ardından, sanık Berke Şahin ve Tevfik Karakaya'yı maktul Ömer Özdemir'e yönelik eylemlerinden dolayı 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

KAÇTIKLARI İÇİN İYİ HAL İNDİRİMİNDEN YARARLANDIRILMADILAR

Mahkeme, her iki sanığın olaydan sonra kaçmaları ve sonraki davranışlarını gerekçe göstererek, cezalarında iyi hal indirimi uygulamadı.

Her iki sanığın da tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Mahkeme, Berke Şahin'i motosikletine alarak maktul Ömer Özdemir'i takip edip olayın gerçekleşmesine neden olmakla suçlanan tutuksuz sanık Okan Canyurt'u ise "kasten öldürmeye yardım" suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.