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    Kadıköy'de makas atan sürücü kamerada

    Trafikte makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ehliyeti olmadığı belirlenen sürücüye 6 bin 316 lira para cezası kesildi.
    • DHA
    • 27.03.2022 - 13:07
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    Kadıköy'de makas atan sürücü kamerada

    İstanbul’un Kadıköy ilçesi Cemil Topuzlu Caddesi'nde dün akşam saatlerinde bir sürücü otomobiliyle makas atarak ilerledi.

    O anlar trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

    MAGANDA SÜRÜCÜ TESPİT EDİLDİ

    Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri sürücünün kimliğini tespit etti.

    Ekiplerin çalışmaları sonucunda makas atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücünün Samet A. olduğu belirlendi.

    ARAÇ SAHİBİNE DE CEZA KESİLDİ

    Yakalanan sürücüye; makas atmak, yakın takip, saygısızca araç kullanmak, arabada film cam bulunması, sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak suçlarından toplam 6 bin 316 lira para cezası uygulandı.

    Ayrıca 34 ZT 0317 plakalı araç sahibine ise sürücü belgesiz araç kullandırmak maddesi gereğince 3 bin 674 lira ceza kesildi.

    Kadıköy de makas atan sürücü kamerada #1

    ADLİ İŞLEM YAPILDI

    Öte yandan Sürücü Samet A. 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem yapılmak üzere Kadıköy Göztepe Polis Merkez Amirliği'ne teslim edildi.

    Kadıköy de makas atan sürücü kamerada #2

    Kadıköy de makas atan sürücü kamerada #3

    Kadıköy de makas atan sürücü kamerada #4


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