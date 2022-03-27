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- Kadıköy'de makas atan sürücü kamerada
Kadıköy'de makas atan sürücü kamerada
- DHA
- 27.03.2022 - 13:07
İstanbul’un Kadıköy ilçesi Cemil Topuzlu Caddesi'nde dün akşam saatlerinde bir sürücü otomobiliyle makas atarak ilerledi.
O anlar trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
MAGANDA SÜRÜCÜ TESPİT EDİLDİ
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri sürücünün kimliğini tespit etti.
Ekiplerin çalışmaları sonucunda makas atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücünün Samet A. olduğu belirlendi.
ARAÇ SAHİBİNE DE CEZA KESİLDİ
Yakalanan sürücüye; makas atmak, yakın takip, saygısızca araç kullanmak, arabada film cam bulunması, sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak suçlarından toplam 6 bin 316 lira para cezası uygulandı.
Ayrıca 34 ZT 0317 plakalı araç sahibine ise sürücü belgesiz araç kullandırmak maddesi gereğince 3 bin 674 lira ceza kesildi.
ADLİ İŞLEM YAPILDI
Öte yandan Sürücü Samet A. 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem yapılmak üzere Kadıköy Göztepe Polis Merkez Amirliği'ne teslim edildi.