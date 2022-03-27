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Kadıköy'de makas atan sürücü kamerada

Kadıköy'de makas atan sürücü kamerada

Trafikte makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ehliyeti olmadığı belirlenen sürücüye 6 bin 316 lira para cezası kesildi.