Kadıköy’de makas attı: 1’i ağır 4 yaralı

D-100 Karayolu'nda yabancı plakalı otomobil sürücüsü, başka bir otomobile ardından taksi ve otobüse çarptı. Yabancı plakalı otomobil içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı.

Furkan Defne idaresindeki ZG 33758 yabancı plakalı otomobil, İstanbul’un Kadıköy ilçesi D-100 Karayolu Kozyatağı mevki Ankara istikametinde makas atarak ilerledi.

Sürücü, 21.15 sıralarında direksiyon hakimiyetini kaybetti ve 34 RG 9128 plakalı başka otomobile ardından 34 TGZ 45 plakalı taksiye çarptı.

Çarpa çarpa gitti

Taksi çarpmanın etkisiyle çimenlik alana savrulurken yabancı plakalı otomobil ise Hasan Celepkol idaresindeki 34 DR 0036 plakalı otobüse çarptı.

Kazanın şiddetiyle otomobil içerisinde bulunan 4 kişi bulundukları yerde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Sürücünün durumu ağır

Otomobil içerisinde sıkışan 4 kişi itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sürücü Furkan Defne'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Videosu ortaya çıktı

Yabancı plakalı otomobildeki yaralılardan birinin cep telefonunda aynı otomobil ile D-100 Karayolu'nda makas atarken video çektikleri ortaya çıktı.

Videodakilerin makas attıkları sırada kaza yapmaktan kıl payı kurtulmaları dikkat çekti.

“Makas ata ata geliyordu”

Otobüs şoförü Hasan Celepkolu “Namazımı kıldıktan sonra otobüsün direksiyonuna geçtim. Tam hareket eder etmez bir baktım arkadan sesler geldi. Ticari taksi şoförünün anlattığına göre yabancı plakalı araç arkadan makas ata ata geliyordu. Taksiye vurup yolun dışına fırlattı. Taksi çimenlik alandan uçtu gitti zaten. O da geldi arkadan otobüse çarptı. Otobüse vuran arabanın içerisinde yaralılar vardı.” dedi.

Trafik yoğunluğu oluştu

DHA’nın haberine göre kaza sebebiyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Diğer istikamette ise kazayı izlemek isteyenler olunca trafik daha da yoğunlaştı.

Kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından her şey normale seyrine döndü.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.