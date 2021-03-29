Kadıköy’de markette sosyal mesafeyi koru dedi, bıçakla tehdit edildi

Kısıtlama günü markette alışveriş yapan Hamdi Keskik, ödeme sırasında sosyal mesafe uyarısında bulunduğu şahıs tarafından bıçakla tehdit edildi.

Kadıköy’de sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu pazar günü markete giden Hamdi Keskik, ödeme için kasaya geldiğinde sırada bekleyen başka birine sosyal mesafeyi koruması için uyarıda bulundu.

"Mesafe kuralına uyalım" sözü üzerine sıradaki şahıs, sinirlenerek tepki verdi.

“Benim canımı sıkma seni süzgece çeviririm.” diye tehditler yağdıran adamı, çevredeki vatandaşlar susturmaya çalıştı.

"FIRININ ORAYA GEL"

Kadın bir müşteri terbiyeli olması konusunda uyarınca, şahıs bıçak çekti.

Şahıs daha sonra özür dilese de kendisini uyaran kişiye, “Market çıkışı fırının oraya gel.“ diyerek tehditlerini yeniledi.

"SANKİ O ANI BEKLİYORDU"

Hamdi Keskik, olay anına yönelik şu açıklamalarda bulundu:

“İhtiyaçlarım için sabah markete gittim. Gayet sosyal mesafemi koruyarak bulunmuş olduğum noktadaydım. Ürünlerimi kasaya indiriyordum. Önümdeki arkadaşta kasa boş olmasına rağmen ilerlemiyordu. Gayet nazikçe mesafeyi korumak adına uyarıda bulundum. Sanki o anı bekliyordu çıldırmış bir deliye döndü. Hakaret ederek ‘Seni süzgece çeviririm.’ diyerek çok çirkin hakaretler etti. İşin boyutu değiştiği için o anları video kayıta aldım.”

“SENİ ASIP KESERİM”

“Ben video çekmeye başlayınca hemen ‘Sen beni tanıyor musun? Seni asıp keserim.’ diyerek bıçak çekmeye başladı. Ben sakinliğimi korumaya çalıştım. Beni sonrasında tehdit ederek köşedeki fırının orda seni bekliyorum dedi. Ben alışverişimi yapıp dediği yere gittim. Gelseydi polis çağıracaktım.

“ÜLKEMİZDEN TEMİZLENMELERİNİ İSTİYORUM”

Ben bu olaydan yara almadım ama başkasının başına daha kötüsü gelebilir. İcabında dışarıda bıçaklayabilirdi. Ben böyle kişilerin ülkemizden temizlenmesini istiyorum.”