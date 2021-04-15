Kadıköy’de milyonluk halı hırsızlığı

Bağdat Caddesi'ndeki halıcı mağazasına araçlarını yanaştıran 5 şüphelinin, 1 buçuk milyon TL'lik hırsızlığı kameraya yansıdı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Bağdat Caddesi'ndeki halı dükkanında vurgun yapıldı. Beyaz renkte bir araçla bölgeye gelen maskeli 5 kişi, levye ile kapıyı zorlayarak iş yerine girdi.

MİLYONLUK HALILARI ÇALIP KAÇTILAR

Şüpheliler, yaklaşık 1,5 milyon TL değerinde olan 80 parça lüks halıyı çalıp arabaya koyarak kayıplara karıştı. İş yeri sahipleri sabah işe geldiklerinde girişte bulunan halıların çalınmış olduğunu görerek durumu hemen polise bildirdi.

İş yeri çalışanı Mustafa Arslan, "Yetmiş seksen parçayı arabaya yüklemişler. Maliyeti normalde bir ile bir buçuk milyon lira civarında, bize zarar çok." ifadelerini kullandı.

Öte yandan hırsızlık anı isee mağzanın güvenlik kameralarına yansıdı.