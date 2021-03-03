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    Kadıköy'de minibüsçü kavgasını kuryeler ayırdı

    İki yolcu minibüsü şoförü arasında çıkan kavgayı yoldan geçen motokuryeler ayırırken, kavga anları da cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 03.03.2021 - 09:50
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    Kadıköy'de minibüsçü kavgasını kuryeler ayırdı

    Önceki gün öğle saatlerinde İstanbul Kadıköy'dek Söğütlüçeşme Caddesi'nde seyir halindeki iki minibüs sürücüsü arasında bilinmeyen bir nedenle gerginlik yaşandı.

    Minibüslerden inen iki sürücünün tartışması bir anda kavgaya dönüştü. Bu sırada yoldan geçen motokuryeler kavgayı görerek tarafları ayırmaya çalıştı.

    KESİCİ ALETLE TEHDİT

    Kavga sırasında sürücülerden bir tanesi minibüsten kesici alet alarak karşı tarafı tehdit etmeye çalıştı. Vatandaşların da araya girmesi ile kavga daha fazla büyümeden sona erdi.

    KAVGA KAMERADA

    Sürücülerden biri minibüse binerek olay yerinden ayrılırken, yaşanan kavga cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

    Kadıköy de minibüsçü kavgasını kuryeler ayırdı #1

    Kadıköy de minibüsçü kavgasını kuryeler ayırdı #2

    Kadıköy de minibüsçü kavgasını kuryeler ayırdı #3

    Kadıköy de minibüsçü kavgasını kuryeler ayırdı #4

    Kadıköy de minibüsçü kavgasını kuryeler ayırdı #5

    Kadıköy de minibüsçü kavgasını kuryeler ayırdı #6

    Kadıköy de minibüsçü kavgasını kuryeler ayırdı #7

    Kadıköy de minibüsçü kavgasını kuryeler ayırdı #8

    Kadıköy de minibüsçü kavgasını kuryeler ayırdı #9

    Kadıköy de minibüsçü kavgasını kuryeler ayırdı #10

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