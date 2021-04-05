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    Kadıköy'de motosiklette unutulan cep telefonu çalındı

    Park halindeki motosiklet üzerinde unutulan cep telefonu, sokakta yürüyen iki kişi tarafından çalınırken, o anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 05.04.2021 - 14:08
    • Güncelleme : 05.04.2021 - 15:05
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    Kadıköy'de motosiklette unutulan cep telefonu çalındı

    İstanbul Kadıköy'deki Hasanpaşa Mahallesi'nde geçen cumartesi gecesi bir vatandaş, telefonunu motosikletinin üzerinde unuttu.

    Motosiklette unutulan cep telefonunu sokakta yürüyen iki kişi fark etti.

    Biri motosikletin ön kısmında unutulan cep telefonu alırken, ikili daha sonra kayıplara karıştı.

    HIRSIZLIK ANI KAMERADA

    O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Kadıköy'de motosiklette unutulan cep telefonu çalındı VİDEO

    Kadıköy de motosiklette unutulan cep telefonu çalındı #1

    Kadıköy de motosiklette unutulan cep telefonu çalındı #2

    Kadıköy de motosiklette unutulan cep telefonu çalındı #3

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