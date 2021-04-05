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Kadıköy'de motosiklette unutulan cep telefonu çalındı

Kadıköy'de motosiklette unutulan cep telefonu çalındı

Park halindeki motosiklet üzerinde unutulan cep telefonu, sokakta yürüyen iki kişi tarafından çalınırken, o anlar kameraya yansıdı.