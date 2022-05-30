Kadıköy'de MR çekiminde küçük çocuğun eli, kemiğe kadar yandı

MR çekimi yapılan 7 yaşındaki Elif’in elinde, başparmağı ve işaret parmağı arasındaki kalan bölgede kemiğe kadar yanık oluştu. Çocuğa doku nakli yapılırken, aile olayı mahkeme taşıdı.

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bulunan özel bir hastanede 2021 yılında, Elçin ve Burak Küçüksorgulu çiftinin 7 yaşındaki kızları Elif, aşil tendonu gerginliği nedeniyle MR’a alındı.

Odaya alınıp anestezi uygulanan çocuk, 45 dakika kalması gerektiği odadan 2 saat boyunca çıkmadı.

Elçin Küçüksorgulu, MR çekiminden çıkartılan kızının odaya alındığından elinin ve kolunun sargılı olduğunu gördü.

Küçüksorgulu, doktorun pansuman için sargıyı açtığında kızının sağ başparmak ve orta parmakları ile kolunun ağır bir şekilde yaralandığını gördü.

MR cihazının sürekli arızalandığı belirtildi

İHA’nın haberine göre; aile şikayetçi olarak olayı mahkemeye taşıdı. Ailenin avukatının dava dilekçesinde yer alan ifadelere göre, Elif’in anestezi uygulandığı sırada uykudayken MR cihazında meydana gelen çekim sırasında yanarak yaralandığı belirtildi.

Savcılık tarafından, olaydan sorumlu 4 kişi hakkında ‘taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma’ suçundan 1 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldığı öğrenildi.

Ayrıca avukatın dava dilekçesine göre, savcılık dosyasındaki raporda hastanedeki MR cihazının sürekli arızalandığı, davalı hastane ile 3 şirketin kusurlu hizmeti ve haksız fiilleri nedeniyle küçük Elif’in başparmağı ve işaret parmağı arasında kalan bölgenin kemiğe kadar yandığı belirtildi.

Doku nakli yapıldı, tel takıldı

Yapılan ameliyat ile bölgeye doku nakli yapıldığı ve tel takıldığı ifade edildi. Aile, 1 milyon 500 bin liralık tazminat davası da açtı.

Şimdiye dek 2 ameliyat geçiren küçük Elif ise bir ameliyat daha geçirecek. Davanın celsesi 22 Eylül 2022’de görülecek.

“İki saat geçtikten sonra bizi odaya aldılar”

Elif’in annesi Elçin Küçüksorgulu, olaya ilişkin açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Olay 11 Haziran 2021 tarihinde meydana geldi. Kızımın ayağında aşil tendon gerginliğinden dolayı bir MR çekimi yapılması gerekiyordu. Kızıltoprak’aki özel hastaneye gittik, kendisine MR çekimi yapılacağını iletildi. Anestezili bir MR çekimi oldu. Yaklaşık en fazla kırk dakika kadar sürecek olan işlem iki saati buldu. Ben hastanede abimle beraber bekledim kendisini. Hiçbir şekilde bize haber verilmedi. Birkaç defa kapıya gittik. Kızımın durumu hakkında bilgi almak istedik. Bize hiçbir şekilde kızımın durumu hakkında bilgi verilmedi. Ardından iki saat geçtikten sonra bizi odaya aldılar. Sadece başparmağında, orta parmağında ve kolunda bir takım yanıkların meydana geldiğini söylediler. Onu bile göstermeyeceklerdi.





“Hastane hiçbir şekilde açıklama yapmadı”

Ağabeyim ve benim isteğimle beraber açtırdık, parmaklarına ve koluna baktık. Üçüncü ve ikinci derecede yanıkların oluştuğunu öğrendik. Bizlere hastane hiçbir şekilde açıklama yapmadı. Ardından hastaneye, abimin eşi ve eşim geldiler. Bizleri odaya çıkardılar. Ben dört saat oyunca odada bekledik ve hiçbir şekilde ne bir hemşire bizimle ilgilendi ne bir doktor açıklama yaptı.

“Kızım çok zorlu bir süreç atlatmakta”

Sadece hastanenin başhekimi neredeyse iki saat geçtikten sonra geldi. ‘Geçmiş olsun bir olay yaşamışsınız’ dedi ve çekip gitti. Hastane yönetimi bize hiçbir şekilde açıklama yapmadı. Ve bu durum bizi oldukça yıprattı. Kızımın şu an başparmağında, sağ başparmağında tendonları yanmış durumda. İki tane ameliyat geçirdi ve önümüzde bizi bekleyen bir ameliyat var. Bunun manevi süreci de bizi çok etkilemiş durumda. Kızım çok zorlu bir süreç atlatmakta.

“Psikolojisi çok kötü bir şekilde bozuldu”

Kızım ikinci ameliyatını gerçekleştirdi. Nisan ayında oldu. Tedavimiz devam etmekte. Aralıklarla kontrolümüz devam ediyor. Kendisinin psikolojisi çok kötü bir şekilde bozuldu. Biz ailece, bütün aile yanındayız. Ayrıca pedagog yardımı da almakta. Bizim istediğimiz tek şey, hastanenin ve yönetimin bunlara bize bir cevap vermesi, bir açıklama yapması. Olayın biz hala neden kaynaklandığını bilmiyorduk ve bize bir açıklama yapmadılar. Gerçekten de sorumluların ceza almasını canı gönülden istiyoruz. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Şu an mahkemeye verildi. Eylül ayında bir davamız var. Soruşturmalarımız devam etmekte. Avukatımız tarafından yürütülüyor. Zaten ilgili kişilere de şu an dava açıldı.”