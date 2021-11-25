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- Kadıköy’de müşteriye hakaret eden taksiciye ceza
Kadıköy’de müşteriye hakaret eden taksiciye ceza
Aracındaki müşteriyle mesafe yüzünden tartışan ve hakaretler savuran taksiciye, bin 339 TL para cezası kesildi.
- İHA
- 25.11.2021 - 17:55
- Güncelleme : 25.11.2021 - 17:59
Geçtiğimiz salı günü İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Kozyatağı'nda, taksisine aldığı müşterinin gitmek istediği mesafeyi beğenmeyen taksici Y.B., iddiaya göre hakaretler yağdırmaya başladı.
"AŞAĞILIKSINIZ"
Taksici, tartışma esnasında müşteriye “Bu millet kadar aşağılık bir millet yok. Aşağılıksınız kardeşim.” ifadelerinde bulundu.
POLİS GÖZALTINA ALDI: PARA CEZASI UYGULANDI
Taksi sürücüsü Y.B. isimli şahıs, Sivil Trafik ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahsa, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince bin 339 TL idari para cezası işlemi uygulandı.
Ayrıca sürücü şahıs hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama” başlıklı 301'inci maddesine istinaden adli işlem yapıldı.