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    Kadıköy'de nakliyeciler ile galericilerin kavgası

    Galeriden nakliye yapan işçiler ile galeri çalışanları arasında çıkan kavgada tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Lüks araçlar arasında başlayıp sokağa taşan kavgada 1 kişi bıçaklandı.
    • 15.04.2022 - 15:56
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    Kadıköy'de nakliyeciler ile galericilerin kavgası

    İstanbul’un Kadıköy ilçesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerindeki galeriye nakliye için gelen işçilerle galeri çalışanları arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Sabah saat 09.30 sıralarında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

    Sokağa taşan kavgada tekmeler, yumruklar, demirler havada uçuştu.

    Yere düşen kişiyi defalarca tekmeledi

    Taraflar arasında galerideki araçların çevresinde kovalamaca da yaşandı.

    Yere düşen bir kişinin defalarca tekmelendiği görüldü. Kavga sırasında sinirlenen bir kişi de otomobile yumruk attı.

    Bıçaklandı yaralandı

    DHA'da yer alan habere göre çıkan kavgada nakliyecilerden biri bıçaklandı.

    Yerde yatan yaralı otomobille hastaneye kaldırılırken, bıçaklı saldırgan olay yerinden kaçtı.

    Kadıköy de nakliyeciler ile galericilerin kavgası #1

    Saldırgan aranıyor

    İhbar üzerin olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    Polis olay yerinde inceleme yaparken kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.

    Kadıköy de nakliyeciler ile galericilerin kavgası #2

    Kadıköy de nakliyeciler ile galericilerin kavgası #3

    Kadıköy de nakliyeciler ile galericilerin kavgası #4


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