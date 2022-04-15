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- Kadıköy'de nakliyeciler ile galericilerin kavgası
Kadıköy'de nakliyeciler ile galericilerin kavgası
- 15.04.2022 - 15:56
İstanbul’un Kadıköy ilçesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerindeki galeriye nakliye için gelen işçilerle galeri çalışanları arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Sabah saat 09.30 sıralarında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Sokağa taşan kavgada tekmeler, yumruklar, demirler havada uçuştu.
Yere düşen kişiyi defalarca tekmeledi
Taraflar arasında galerideki araçların çevresinde kovalamaca da yaşandı.
Yere düşen bir kişinin defalarca tekmelendiği görüldü. Kavga sırasında sinirlenen bir kişi de otomobile yumruk attı.
Bıçaklandı yaralandı
DHA'da yer alan habere göre çıkan kavgada nakliyecilerden biri bıçaklandı.
Yerde yatan yaralı otomobille hastaneye kaldırılırken, bıçaklı saldırgan olay yerinden kaçtı.
Saldırgan aranıyor
İhbar üzerin olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Polis olay yerinde inceleme yaparken kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.