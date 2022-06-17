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    Kadıköy'de Öcalan'a destek için yürüyenlere operasyon: 9’u serbest kaldı

    Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a destek vermek için Kadıköy'de düzenlenen yürüyüşlere katıldığı tespit edilen 10 şüpheliden 9’u yakalandı. Şüpheliler, sorgularının ardından serbest bırakıldı.
    • 17.06.2022 - 17:17
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    Kadıköy'de Öcalan'a destek için yürüyenlere operasyon: 9’u serbest kaldı

    PKK sempatizanları, terör örgütü elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan'a destek vermek amacıyla Bursa Gemlik’te yapılacak eyleme katılmak için İstanbul Kadıköy’de toplandı.

    Abdullah Öcalan lehine sloganlar atan gruba bazı HDP'li vekiller de eşlik etti.

    10 şüphelinin adresi belirlendi

    Gruba müdahale eden polislerden birine atılan yumruk sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri harekete geçti.

    Olay günü çekilen videoları izleyen ekipler, yürüyüşe katıldığı tespit edilen 10 şüphelinin adresini belirledi.

    PKK sempatizanları İstanbul'da yürüyüş yaptı VİDEO

    Eş zamanlı operasyon

    Bu sabah haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerin Arnavutköy, Avcılar, Gaziosmanpaşa, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Silivri, Sultanbeyli, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerindeki adreslerine baskın yapıldı.

    Eş zamanlı yapılan operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

    Kadıköy de Öcalan a destek için yürüyenlere operasyon: 9’u serbest kaldı #1

    9 şüpheli serbest bırakıldı

    Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir tabanca, 3 kilogram esrar ve çok sayıda dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi.

    Gözaltına alınan 9 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    DHA’nın haberine göre şüphelilerden 6'sı savcılık sorgularının ardından 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Kadıköy de Öcalan a destek için yürüyenlere operasyon: 9’u serbest kaldı #2


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