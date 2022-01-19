Kadıköy’de öğrencilerin kulağını çeken müdüre iddianame

9 yaşındaki iki ilkokul öğrencisinin kulağını çekmesinin ardından odasında darbettiği iddia edilen okul müdürü hakkında, 6 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

İstanbul Kadıköy’de bulunan Şener Birsöz İlkokulu’nda görevli okul müdürü, geçtiğimiz aralık ayında 2 öğrenciye şiddet uygulamıştı.

Öğrencilerden birinin kulağını çeken müdür, diğer öğrencinin boğazını sıkmıştı. Öğrencilerden bir diğeri ise merdivenlerden kaçarak dayak yemekten kurtulmuştu.

GÖZALTINA ALINIP SERBEST KALDI

Görüntülerin ortaya çıkması ve velilerin şikayetçi olması üzerine müdür, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, savcının talimatıyla imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kadıköy'deki ilkokul müdürü, öğrencileri darbetti

İDDİANAME HAZIRLANDI

Okul müdür A.K. hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı. İddianamede şüpheli A.K.’nin 23 Aralık 2021’de odasında oturduğu sırada, okulda öğrenim gören çocuklar tarafından odasının tekmelendiği belirtildi. Şüpheli A.K.’nin sinirle odasından dışarı çıkarak kapı önünde mağdur çocuklar F.A.B. ve A.Ş.’yi gördüğü anlatılan iddianamede, şüphelinin çocukları kulağından çekerek odasına götürdüğü ve orada öğrencileri dövmeye başladığı iddia edildi.

İddianamede şüpheli okul müdürünün mağdur F.A.B. ve A.Ş.’yi ayrı ayrı duvara yaslayarak havaya kaldırdığı, tokat attığı ve kafasını duvara vurduğu anlatılırken iki öğrenciye yönelik hakaretlerde bulunduğu öne sürüldü. Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporda mağdur çocukların hayati tehlike geçirmeksizin basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaralandıkları belirtildi. Mağdurların anlatımları ile uyumlu yaralanmaların raporda yer aldığı belirtilirken kamera görüntülerinde de şüpheli A.K.’nin çocukları kulağından çekerek odasına götürdüğünün görüldüğü vurgulandı.

İddianamede mağdur çocukların suç tarihinde 9 yaşında oldukları ve Adli Tıp Kurumu raporuna göre mağdurların kendilerine yönelik gerçekleştirilen eyleme karşı beden ve ruh bakımından kendilerini savunabilecek durumda olmadıkları ifade edildi. Şüpheli A.K.’nin görevi nedeniyle sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda olan mağdurlara karşı kasten yaralama eyleminde bulunduğu şeklinde iddianamede değerlendirme yapıldı.

6 YIL 6 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede şüpheli A.K.’nin iki çocuğa yönelik "Nüfuzu kullanmak suretiyle beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan çocuklara karşı kasten yaralama" ve "Zincirleme hakaret" suçundan toplamda 1 yıl 3 ay 20 günden 6 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından tutuksuz şüphelinin yargılanmasına başlanması bekleniyor.