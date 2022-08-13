Kadıköy'de öldürülen Mihriban Arduç'un yeğeni konuştu

Birlikte yaşadığı Hakan Asilkan tarafından silahla vurularak öldürülen Elif Mihriban Arduç'un yeğeni Burak Taş, "Teyzem birkaç hafta önce ayrılmak istediğini, ilişkiyi yürütemediğini söylemişti" dedi.

Türkiye'de bir kadın daha birlikte yaşadığı erkeğin kurbanı oldu.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Mihriban Arduç (63), kafeye gelen Hakan Asilkan (63) tarafından silahla vuruldu.

Kanlar içinde yere yığılan kadının yardımına çevredekiler koşarken, bir süredir birlikte yaşadığı belirtilen Hakan Asilkan, olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı.

Mihriban Arduç yaşamını yitirdi

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mihriban Arduç, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hakan Asilkan yakalandı

Olaydan sonra kaçan şüpheli Asilkan ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kadıköy’de kadın cinayeti: 5 el ateş edip olay yerinden kaçtı





DHA'nın haberine göre; Elif Mihriban Arduç'un cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Adli Tıp Kurumu önünde konuşan Elif Mihriban Arduç'un yeğeni Burak Taş, şu ifadeleri kullanarak açıklama yaptı:

"Teyzem bu ilişkiyi artık yürütemediğini söylemişti"

"Hem üzüntülüyüz hem de sinirliyiz. Hiçbir kadın böyle bir şeyi hak etmiyor. Teyzem yıllarca eşini el üstünde tuttu, hep değer verdi. Birkaç hafta önce bize ayrılmak istediğini, bu ilişkiyi artık yürütemediğini söylemişti.

"Olayı ajanslardan öğrendik"



Cinayeti bunun için mi işledi bilmiyoruz. Zaten biz de olayı ajanslardan öğrendik, haberimiz yoktu. Yani ufak tefek kıskançlıkları elbette oluyordu ama başka sorunları olup olmadığını bilmiyorum.

"İlk öfke anında silaha başvurmuş"



Sadece birkaç hafta önce teyzemin ayrılmak istediği, birlikte olmak istemediği konuşulmuştu. Sinirliyiz. Bir anda haber geliyor ve teyzemin vurularak öldüğünü öğreniyoruz.

Nasıl bir bastırılmışlığı varsa ilk öfke anında silaha başvurmuş. Görüntüleri izledim. Karşılığını elbet bir şekilde bulmasını istiyoruz."





