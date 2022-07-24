Göztepe mevkiinde ilerleyen 19EK kodlu otobüse binen şahıs, yolcuların fotoğraflarını çektiği gerekçesiyle dayak yedi. Telefonunu vermemek için direnen şahsın darbedildiği anlar kameraya yansıdı.

Kadıköy'de ilerleyen İETT otobüsünde bir 'fotoğraf çekme' olayı daha yaşandı...

Dün saat 17.40 sıralarında Göztepe civarında ilerleyen 19 EK kodlu otobüse binen şahsın, yolcuların fotoğrafını çektiği iddia edildi.

Direnince dayak yedi

Otobüsteki yolcular tarafından tutulan şüpheli, bu duruma direnince art arda tokat yedi.

Bağırarak yolcunun elinden kurtulmaya çalışan şüphelinin cep telefonu, başka bir yolcu tarafından alındı.

Kadıköy'de otobüstekilerin fotoğrafını çeken şahıs dayak yedi VİDEO



"Dilini kopartacağım senin"

Direnmeye devam eden şüpheliyi tutan bir yolcu, "Kurbanlık koyun gibi patlatırım bir tane sana, sus dilini kopartacağım senin" şeklinde sözlerin ardından tokat atmaya devam etti.

"Hak ediyor, vursun"

Bu sırada kadın yolculardan biri, "Yeter artık vurma" derken, başka kadın ise "Hak ediyor, vursun bırak" şeklinde ifadeler kullandı.

























