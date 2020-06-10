Girdikleri evden kontak anahtarını alıp park halindeki otomobili çalan şüpheliler yakalanırken, otomobilin çalınma anı ve polisin yaptığı operasyon kameralara yansıdı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir eve giren hırsızlar, aldığı kontak anahtarıyla G.A.S.'ya ait olan otomobili çalıp kayıplara karıştı.

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki kameraları inceleyen ekipler, şüphelilerin eşkal ve kimlikliğini tespit etti.

Yaptığı çalışmaların devamında şüphelilerin izine rastlayan ekipler, fiziki takibe başladı.

HIRSIZLARIN KALDIĞI ADRESE BASKIN

Ekipler, Esenyurt Turgut Özal Mahallesi üzerinde bulunan günlük kiralık apart dairesine operasyon düzenledi. Operasyonda 9 ayrı paket içerisinde toplam ağırlığı 3 kilo 860 gram olan esrar, çok sayıda çıt çıtlı plastik torba, hassas terazi, 3 bin 320 TL nakit para, 7 cep telefonu, 22 fişek ve sahte kimlik geçirilirken, çaldıkları otomobil de apartmanın otoparkında bulundu.

Apart dairede yakalanan şüpheli Fatih D. (22) ve Y.F.K. (17) de gözaltına alındı.

Kadiköy'de otomobil hırsızlarına yapılan operasyon

ŞÜPHELİLERDEN 1'İ TUTUKLANDI

Ekipler tarafından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Fatih D.'nin 9 suçtan kaydı olduğu tespit edildi. Yaşı küçük olan Y.F.K., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şubede işlemleri tamamlanan Fatih D. adliyeye sevk edilerek, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Öte yandan, ekiplerin, Esenyurt'ta şüphelilere yönelik düzenlediği operasyon anları ise polisin kamerası ile kaydedildi.