Kadıköy’de otomobil ile İETT arasında kaza

Kadıköy’de otomobil ile İETT arasında kaza

Caddede seyir halinde olan otomobil sürücüsü ile İETT sürücüsü, trafik kazası geçirdi. Kazada 2 yolcu yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Saat 14.30 sıralarında Kadıköy Göztepe Mahallesi Dr. Erkin Caddesi'ne çıkan 34 FDS 392 plakalı otomobil sürücüsü, 34 RB 8417 Aydın Sarı yönetimindeki İETT otobüsüyle çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ve otobüs içerisinde bulunan 2 yolcu yaralandı.

Çevredekiler durumu itfaiye,polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri ise yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

"Tabelalara uyulsa kaza yaşanmaz"

Kazayı gören esnaf Nazım Ayyıldız, "Buraya bir önlem alınması lazım. Kadın sürücü, ‘Dur’ tabelasına uymayınca kaza meydana geldi. Otomobil sürücüsü kafasını çarptığı için hastaneye götürüldü. Otobüste 2 yolcu yaralandı. Bu tabelalara uyulsa kazalar yaşanmaz." şeklinde konuştu.

Kaza nedeniyle oluşan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

























