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    Kadıköy'de otomobil sürücüsü, kağıt toplayıcısını bıçakla kovaladı

    Yol verme tartışması yaşayan kağıt toplayıcısıyla bir sürücü, sokak ortasında birbirine girdi.
    • 18.05.2022 - 11:15
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 11:22
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    Kadıköy'de otomobil sürücüsü, kağıt toplayıcısını bıçakla kovaladı

    İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Rasimpaşa Mahallesi'nde otomobil sürücüsüyle kağıt toplayıcısı arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede şiddetini artırdı.

    Bıçaklı, taşlı, çekiçli kavga

    Öfkesini kontrol edemeyen otomobil sürücüsü elinde büyük bir bıçakla kağıt toplayıcısının arkasından koştu ancak çevredekilerin tepkisiyle geri döndü. Bu kez de kağıt toplayıcısı bir arkadaşıyla birlikte otomobil sürücüsüne taşla saldırdı. Otomobilinin camı kırılan sürücü kağıt toplayısına çekiç fırlattı. Sürücü yoğun uğraşlar sonucu bölgeden ayrıldı.

    Kadıköy de otomobil sürücüsü, kağıt toplayıcısını bıçakla kovaladı #1

    Kadıköy de otomobil sürücüsü, kağıt toplayıcısını bıçakla kovaladı #2

    Kadıköy de otomobil sürücüsü, kağıt toplayıcısını bıçakla kovaladı #3


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